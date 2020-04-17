反潛戰力大突破！　陸「056A型反潛護衛艦」秀拖曳線列聲納

▲056A型反潛護衛艦。（圖／翻攝新浪軍事）

記者康心禹／綜合報導

中國大陸056A型反潛護衛艦訓練影片近日公開，主/被動拖曳線列聲納也首次亮相，這種聲納配備提高了中國大陸國產水面艦艇水下探測能力，是中國大陸海軍反潛作戰能力一大突破。056A型反潛護衛艦是056型飛彈護衛艦的一種改進型，增強了反潛能力。

據《新浪軍事》報導，主/被動拖曳線列聲納是在拖曳線列聲吶的基礎上，加裝一個低頻聲波發射器，一定長度的低頻聲波會穿透潛艇消聲瓦，在艇體引起共振，然後反射回去，被拖曳線列聲納接收；這樣大大提高了聲納探測性能，能夠在更遠的地方探測到水下目標，或者在淺海復雜水聲環境下探測目標。

056A型反潛護衛艦在艦艉增加了拖曳線列聲吶，從線列陣外形來看，應該採用了光纖水聽器陣列。光纖水聽器陣列與早期壓電陶瓷水聽器相比，體積更小，重量更輕，但是靈敏度更高，探測距離也更遠，可說是中國大陸國產拖曳線列聲納又一個技術突破。

除此之外，在056A型反潛護衛艦艉部還能看到低頻聲波發射制拖體，並且安裝了用於施放拖體的絞車，這個絞車即可以施放線列陣，也可以施放發射陣列。

除了安裝了主/被動拖曳線列陣列聲納，056A型護衛艦還配備了先進的攻擊潛設備，包括直-9C反潛直升機、新型反潛導彈和反潛火箭。直9C反潛直升機配備有吊放聲納、聲納浮標和反潛魚雷；中國大陸國產新一代可擴展陣列吊放聲納已經裝備部隊，它採用了可以伸縮支架，能夠提高聲納基陣長度，降低工作頻率，增強探測安靜型潛艇的能力。

056A型反潛護衛艦還配備了中國大陸國產新一代反潛火箭系統，前面提及056A型反潛護衛艦主要執行反潛警戒任務，在許多情況下，對於水下目標以驅離為主，在這種情況下，反潛火箭用處更大。另外反潛火箭還可以打擊近距離水下目標，反擊對方魚雷，形成更加嚴密反潛火力體系。

056A型反潛護衛艦列裝之前，037型獵潛艇是中國大陸海軍主力近海反潛艦艇，不過037型獵潛艇噸位小、航程近、探測設備落後，沒有先進攻潛設備，難以適應新世紀水下作戰環境。

056A型反潛護衛艦與037型獵潛艇相比，噸位更大，航程更遠，能夠覆蓋更加廣闊的海域。在航母和核潛艇出航、返航的時候，在關鍵航道進行搜索，驅離水下目標。另外，它配備有主/被動拖曳線列聲納、反潛直升機、反潛導彈和反潛火箭，可形成更加強大的反潛體系，能夠與現代化安靜型核潛艇、AIP潛艇進行鬥爭。因此056A型反潛護衛艦列裝，提高中國大陸海軍近海反潛能力