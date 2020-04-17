祥富水產負責人神隱！家樂福用推車擋住店面　幫貼「暫停營業」公告

▲祥富水產驚傳倒閉，家樂福新店店先在店門口貼上「因公司營運問題暫時停止營業」公告。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

首創火鍋超市新型態的「祥富水產」驚傳倒閉，其中一家位於新店家樂福門市到了11點營業時間仍是拉下鐵門，同時也是昨晚才得知消息的家樂福，由於一直聯絡不到負責人與窗口，先在店門口貼上「因公司營運問題暫時停止營業」公告。

祥富水產新店家樂福門市是台北三家門市之一，到了11點營業時間仍是拉下鐵門，家樂福除了先用推車把餐廳門口擋住之外，也因為一直聯絡不到負責人與窗口，所以先幫忙貼上「因公司營運問題暫停營業」公告。

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▲家樂福除了先用推車把餐廳門口擋住。

家樂福也提到，由於手上還有祥富水產的壓金，不至於損失太多，至於店內物品及相關設備，就等負責人或者相關窗口出面再來討論。

祥富水產驚傳倒閉讓大家措手不及，員工哭訴3、4月的薪水及年終都沒領到，公司在1月就說農曆過年比較後面，所以過完年再發年終，到了2月突然說要延後，而在2月底臨時通知全台分店許多人資遣、留職停薪。

3月時又說開設新品牌（祥順水產）需要資金，所以再度延後年終發放，等到4月初時又說疫情補助沒下來，所以預支薪水取消，沒想到在16日晚間9點多就收到簡訊，公司要資金拿去還給融資公司救命。