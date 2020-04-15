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陸全國兩會可能延至5、6月　防堵「海外疫情、二次爆發」壓力增加

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▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

▲大陸全國兩會因疫情延後召開。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

《環球時報》英文版15日報導，專家表示，在嚴防海外疫情及二次爆發的情況下，大陸全國兩會可能延後至5月甚至6月初舉行；同時，在新冠肺炎疫情獲得控制的情況下，各地的地方兩會預計很快就會召開。

報導指出，浙江、四川的多個城市近日先後宣布將在4月下旬召開地方兩會，這之中包含了前陣子疫情相當嚴重的溫州，專家認為，在抗疫的大背景下，地方兩會的召開，對國家在充滿不確定性的環境下制定全面戰略有重要意義。

中國國際經濟交流中心副總經濟師徐洪才表示，由於遏制新冠病毒取得了決定性勝利，地方兩會將會在不久後於全國召開。北京的政府相關人士也指出，若15天都沒有新的感染報告，並且所有新冠肺炎的患者都已經康復並出院，那城市的地方兩會應該就會舉行。

▼全國兩會為大陸最重要的政治活動。

▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

大陸全國兩會照慣例都在3月召開，但今年因新冠肺炎疫情延後，且一直未宣布確切的時間，令外界有許多聯想，《環球時報》聯繫了數名全國人大代表及政協委員，全部都表示還沒有接到進一步的通知。

報導提到，有專家認為，北京在防治海外移入病例，以及第二波爆發上面臨越來越大的壓力，目前尚未有舉行全國兩會的條件。

另外，黑龍江省小城「綏芬河」近來出現大量移入病例，被許多人視為第二波爆發的最大的潛在風險，溫州中小企業發展促進會會長周德文指出，病例的激增會在當地造成一些影響，但不是決定全國兩會召開時間的關鍵因素，因此會議有望在5月下旬或6月初舉行，且在5月初應能見到針對本屆會議採取的特殊防疫措施。

中國社會科學院政治學研究所所長張樹華則認為，全國兩會應該會在4月底5月初舉行，北京市決定在4月27日正式開學就是一個重要的信號。

此外，陸商務部研究院國際市場研究所副所長指出，今年全國兩會的重點將會是新冠肺炎疫情在今年，以及未來5年對中國的影響。

▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

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