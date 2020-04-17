親眼見「妻與閨蜜摟抱親嘴」！睡同張床：我太愛妳了　夫心碎燒炭輕生

▲劉男聲淚俱下表示，妻子竟與閨蜜睡在同張床上。示意圖與本案無關。（圖／pixabay）

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台北一名劉姓男子與林姓女子結婚一年多，不久發現對方竟與一名黃姓女大生搞婚外情，甚至親眼見到2人摟摟抱抱、親親，讓他相當崩潰，為此還鬧自殺。新北地院審理後，認為林女與黃女確實有逾越一般朋友間的親密行為，因此侵害到劉男配偶權，判須連帶賠償10萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，劉姓男子主張，自己與林女於2018年2月8日結婚，夫妻相處原本融洽，沒想到自隔年的2月開始，對方開始不回家、與黃女同住，因此發生許多激烈爭吵；後因存款所剩不多，心情鬱悶，他選擇燒炭輕生，最終獲救，但竟被林女趕回老家居住。

劉男聲淚俱下表示，原本想要與林女好好溝通，沒想到撞見林女與黃女一同出門，便偷偷尾隨在後面，結果親眼見到她們在分離時親親抱抱，行為相當曖昧。不僅如此，劉男指出，2019年6月11日跟著外送員進到住處，居然看見她們睡在同張床，這一幕讓他心痛欲絕，決定簽下離婚協議書，隔天至戶政機關登記離婚。

對此被指控是小三的黃女辯稱，林女與劉男離婚的真正理由並非她介入所造成的，2人婚姻間本來就存在許多問題，且自己只不過是與林女聊得來，根本無曖昧情愫，直到林女離婚後，才慢慢喜歡上她的；至於情書問題，只不過是自己單方面的付出，林女從未回應過。

從陳男提出的證據可推斷，林女與黃女約於2019年4月間交往；卡片內容提到，「妳的一切我都看在眼裡，4個月了，也是我們第一個七夕情人節，但後期我們變的不太一樣了；我知道我猜忌、懷疑、慌張也害怕，一堆杞人憂天的想法，可是這都是因為我太愛你了，太怕你離去。」另外，陳男還附上2女十指交扣、親吻摟抱等親密照片。

法官審理後認為，從親密卡片內容可推斷林女與黃女已交往一段時間，且照片也足以證明2人確實有超越一般好友之感情與愛意，並有逾越一般朋友之親密行為，侵犯到劉男的配偶權，因此不採信黃女說法，判林女與黃女須連帶賠償10萬元，全案仍可上訴。

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