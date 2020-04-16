8K電視入手價「便宜3成」變親民　三星預估：市場滲透率可到5%

▲三星在台發表「無邊際」8K QLED電視。（圖／三星提供）

記者蔡惠如／台北報導

三星今（4／16）在台發表旗下最新8K電視，目前8K畫質電視逐漸成為未來趨勢，以往都是家電影音品牌的旗艦規格，價格也有相當門檻，而今年三星首度除了超旗艦美型機種之外，另推出8K畫質的另一產品線Q800T系列，65吋螢幕售價15.99萬元，比去年的「入手價」要親民30%，也不難看出8K電視即將進入價格考量。

目前市場上主流電視規格，已由4K取代1080p高畫質，台灣4K機種普及率在2020年2月已超過8成，三星表示，感覺已漸飽和，需要往更高規格邁進。意即8K規格便是下一個主流市場，也預估2020年8K電視將可挑戰5%滲透率，比起去年將是倍數成長。

今年新冠肺炎疫情擴及全球，改變民眾的生活型態，許多消費者選擇待在家中，間接促成看電視與玩遊戲的群眾大增，三星與Panasonic均表示，這對電視銷售反而有正面助益。特別是大尺寸與高畫質的高端產品。

但面臨8K內容尚未普及的市場，三星則在旗下8K電視產品主打「AI智慧升頻技術」，號稱透過獨家運算方式，即便是非8K畫質內容，也能提升到8K畫質，此外並表示目前遊戲主機與專業攝影器材，甚至是自家的手機產品，部分都可支援8K錄影，加上串流影音平台正在佈局8K內容，還有明年的東奧賽事，都能為8K電視市場再開拓新藍海。

目前台灣電視市場主流為4K畫質，營業額佔比約達80%，而最受歡迎的螢幕尺寸為65吋以上，銷售佔比達30%。