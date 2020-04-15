Samsung Notes更新！添增「undo/redo」及標籤功能

▲Samsung Notes更新，增了幾樣提高生產力的功能。（圖／取自三星官網）

記者王曉敏／綜合報導

三星在自家Android設備上都會添增自家的瀏覽器及應用程式商店等App，而得益於「S Pen」的設置，其中最受歡迎的App當屬「Samsung Notes」，稍早前三星釋出了Samsung Notes 3.3.02.4版本更新，為其添增了undo/redo（取消/復原）等新功能。

三星稍早釋出了Samsung Notes 3.3.02.4版本更新，據科技網站《sammobile》報導，其中添增了幾樣提高生產力的功能，包括undo/redo鍵、使用「#」符號添增標籤以及「智慧搜尋」。

undo/redo的用法也無須多做解釋，從字面上來看即可得知為取消上一步或重做上一步。不過《9to5Google》指出，很難相信Samsung Notes竟然到現在才有undo/redo功能，畢竟該功能在Google Keep等其他備忘錄App上早已行之有年，是該類型的App中不可或缺的重要功能。

至於標籤功能，用戶可以更輕鬆地在App中組織自己的筆記，標籤可快速創建並立即應用於筆記中，甚至App還會根據筆記的內容來建議標籤。

而「智慧搜尋」功能目前則尚無法得知具體功能內容。《9to5Google》推測可能是用來搜尋筆記中的文字，不過《sammobile》指出，Samsung Notes此前已具備使用特定字詞搜尋筆記的功能，無論是打字或手寫都適用。

用戶現已可透過Galaxy Store更新Samsung Notes App，部分設備可能會晚一點，但與該App相容的設備都可獲得更新，即運行Andriod 7以上的Galaxy智慧型手機系列即平板皆可。