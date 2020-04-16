Panasonic春季新品主軸「宅在家」　影音、居家料理、美容家電齊發

▲Panasonic春季新品發表會，以居家升級為主軸。（圖／記者蔡惠如攝、台松提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

日本家電品牌Panasonic，今（4／16）在台舉辦春季發表會，強調因新冠肺炎疫情催動宅經濟潮流，居家電器與相關影音設備產品銷售看俏，以「智慧家電 居家美學」為主題，推出旗下最新款OLED 4K電視、紅外線電烤箱與奈米水離子整髮器新品。

今年Panasonic主打智慧家電，透過網路與手機特定Smart App，遠端控制品牌各項家電，並整合中華電信與Google聲控系統，可以透過智慧音箱用聲音操控空調、除濕機、電冰箱、洗衣機等IOT智慧家電。

今年新冠肺炎疫情爆發，宅經濟也跟著發酵，通路指出，包括影音、廚房家電等產品，詢問度都逐漸升高，電視產品不僅止於視聽，也因為遊戲機的熱賣而連帶受到矚目，Panasonic新款台製HX750系列，推出43吋、49吋、55吋、65吋4款規格，支援4K畫質與六原色技術，內部規格等同日本製產品，65吋螢幕售價42,900元。

廚房家電新品則推出市售唯一「遠近紅外線加熱烤箱」，內置3根紅外線燈管，標榜可放入冷凍食品直接烹調，還能調整食物烤色，不需預熱，且功能按鍵一目了然，方便上手，就算是廚房手殘也不怕，內部容量9公升，售價4,990元，5月底前購買加送Gontran Cherrier可頌4入冷凍宅配贈品。

另外除了吹風機，Panasonic也推出新款奈米水離子整髮器，搭配沙龍造型梳、捲髮梳等多樣配件，就能在家中自己輕鬆吹整造型，奈米水離子也能抑制頭髮毛躁，售價4,990元。