三星在台發表「無邊際」8K QLED電視　S20 Ultra 5G當贈品

▲2020 CES展中亮相的三星最新8K QLED電視，在台宣佈上市，強調美型無邊框。（圖／三星提供）

記者蔡惠如／台北報導

產品一向很有顏值的南韓家電品牌三星（Samsung），今（4／16）在台發表旗下最新8K電視系列，搭載QLED螢幕支援8K畫質，厚度僅1.5公分，此外還有超窄型的邊框設計，螢幕面積比率達到99%，看起來就如無邊際的電視一般，搭配變色龍模式，幾乎可隱身在整個牆面中，讓電視「隱形」，最高等級的85吋Q950TS，售價為49.99萬元。

三星最新款8K電視系列，在今年1月份的美國消費性電子展（CES）首度亮相，除了具有高端電視產品的8K畫質之外，品牌旗艦級Q950 QLED 8K TV，將規格再挺進，主打AI智慧升頻技術，透過演算技術，標榜即使觀看非8K畫質的原始影像內容，也能展現出如8K等級的視覺，也將立體聲環繞音效加強，讓聲音如魔術般隨畫面影像移動。

其他貼心應用則包括自動明暗偵測，能辨識環境光線調整明暗度與對比，並內建抗噪模式，可偵測環境噪音，如吸塵器、果汁機等，即時提高音量並強化對話細節，以降低環境音干擾，內建Apple TV APP與AirPlay 2串流共享，能直接觀看iTunes影片或將iOS或macOS裝置投影至電視上，另支援Windows遠端存取功能。

Q950TS系列的無邊際螢幕設計，呈現出大尺寸電視的輕薄極致，螢幕面板厚度約僅1.5公分，搭配零間隙壁掛，能與壁面更緊密貼合，窄型邊框能讓空間利用度到最大，加上簡約的配置收納與三星獨特的變色龍模式，即使是大型的85吋螢幕，也能「隱身」在居家環境之中，該系列尚有75吋規格可選擇，售價從39.99萬元至49.99萬元不等。

其他今年新上市電視機種另包括QLED 4K量子電視，尺寸從43吋至85吋不等，售價從26,900元至19.99萬元；Crystal UHD電視系列尺寸從43吋至82吋不等，售價從19,900元至14.99萬元。

三星表示，4／16起至6／30期間，購買QLED 8K量子電視Q950TS系列，85吋電視規格加贈價值47,900元的Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 512GB手機；75吋電視規格加送市價43,900元的Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 256GB手機。另購買65吋、75吋、82吋指定QLED 8K量子電視Q800T，也將加送市價32,900元的S20 5G，或市價14,900元的Soundbar Q60T贈品。