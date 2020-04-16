替楊秀慧站台　謝龍介：替郭茂林繼續服務玉田

▲國民黨台南市黨部主委謝龍介，4月15日晚上到台南玉井區替玉田里長候選人楊秀慧站台，懇請鄉親支持楊秀慧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市黨部主委謝龍介，4月15日晚上到台南玉井區替玉田里長候選人楊秀慧站台，謝龍介懇請鄉親4月18日全力支持楊秀慧，讓她延續前里長郭茂林認真打拼的服務精神，謝龍介一到場展現超高人氣，受到民眾熱烈歡迎，紛紛爭相與他握手致意，讓補選的氣氛熱鬧滾滾。

原玉田里長郭茂林政績口碑佳，熱心服務選民，爭取地方建設不遺餘力，不幸於兩個月前因病辭世，留下的里長空缺依規定將於4月18日進行補選。15日謝龍介親陪楊秀慧先參拜玉井太子廟、興濟宮與北極殿，在農會理事長江明哲、前鄉長葉枝成、大台南青溪婦女協會理事長陳美香、玉井婦女會理事長王秀碧等地方人士陪同下，一路以徒步掃街方式走到夜市，並進行開講，要用最直接的面對面方式，全力搶救楊秀慧。

被網友封為「台語之神」的謝龍介，大秀俚語展現十足親和力，代夫出征的楊秀慧則不停穿梭在人群中，緊握每雙手，希望在選前關鍵時刻，讓選民留下深刻印象，沿途加油打氣聲不斷，讓楊秀慧在夜市開講時一度哽咽落淚，她承諾一定會承續郭茂林遺志，全力營造安居樂業的玉田里，懇請鄉親4月18日給她機會替大家服務。

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