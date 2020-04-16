首位脫北議員！北韓前駐英公使太永浩當選　進駐南韓「天龍國」

▲前北韓駐英公使太永浩。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社首爾16日綜合外電報導

第21屆南韓國會選舉落幕，改名「太救民」的北韓前駐英國公使太永浩在江南區脫穎而出，成為首位在南韓當選區域國會議員的脫北者。他認為，這是南北韓邁向和平統一的第一步。

太永浩今年2月宣布代表在野的保守派「自由韓國黨」參選國會議員，並改名為「太救民」，希望拯救北韓同胞心意不言可喻。

自由韓國黨之後與新保守黨、向未來前進4.0等政黨及其他社會團體合併為未來統合黨，與進步派的執政黨共同民主黨形成雙雄對決局面，太永浩則被安排在當選可能性高的保守派票倉江南區。

未來統合黨在這次國會選戰中大敗，被視為主戰場的首爾49個選區只拿下8區，在一片愁雲慘霧中，太救民以58.4%支持率在江南區擊敗執政黨候選人金星坤。

「大韓民國是我的祖國，江南是我的故鄉」，太永浩在確認當選後流下感動的淚水，表示「今天的勝利不是屬於我的勝利，而是江南區民偉大的勝利」。

太永浩接受韓聯社訪問表示，這次能夠當選，應該是因為選民「看到我追求自由民主及市場經濟的勇氣，才給我機會去做更多的事」，強調絕對不會辜負選民的期待。

太永浩出生在北韓上層階級，過著與一般平民不同的優渥生活，並進入外交部工作，1996年外派到丹麥扭轉了他的人生。他去年接受中央社專訪時表示，他在丹麥看到和平、健康的社會，也讓他發現，以前受到的教育只是北韓政府的政治宣傳。

之後他又兩度外派英國倫敦，2016年在長子可能被迫回到北韓的情況下，毅然決定叛逃，舉家轉赴南韓。他在專訪中表示，會選擇逃到南韓，就是希望在距離北韓近的地方，推動北韓自由運動。

在太永浩之前，脫北者趙明哲曾在第19屆國會選舉中當選比例制國會議員，但太永浩是首位宣布參選區域國會議員、且成功當選的脫北者；在這次選戰中，出身北韓平民階層的身障脫北者池成鎬當選比例制議員。

「南北分裂以來70多年，從來沒有北韓出身的人當選區域國會議員，我認為這代表南北人民間的和解與和睦，是邁向統一的第一步。若能延續這樣的走向，我認為這是邁向南北和平與統一之路」太永浩告訴韓聯社，會盡他所能讓南韓國會與政府正視北韓現況，採取「可延續且務實的對北政策」。

現年58歲的太永浩在南韓的政治生涯正要起步，他強調不會忘記2016年來到南韓的初衷，「我賭上性命來到這個國家，也會盡我所有來維護她的自由與市場經濟秩序」。