▲全國首個藝文影音平台！「公視表演廳」80場演出限時免費看。（圖／公視提供）



記者林育綾／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊表演藝術圈，許多演出紛紛取消或延期，公視即日起在「公視+」影音平台推出「公視表演廳」藝文影音隨選頻道，限時免費收看，總計有80場以上、超過100小時的演出。

「公視表演廳」節目製作團隊近20年來完整錄製、保存各類表演藝術演出，包含戲曲、舞蹈、歌仔戲、京劇、南管、跨界創作、國樂、古典音樂、舞台劇、偶戲、音樂劇、演唱會等多樣豐富內容，逾千小時，為無法前往現場觀賞的觀眾，提供在家觀看的服務。

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第一波上架的22部作品，舞蹈類有奧地利林茲國家劇院舞團藝術總監林美虹創作的舞劇《新娘妝》；雲門舞集藝術總監鄭宗龍為雲門2創作兩部不同視覺風格的舞作《來》與《捕夢》；蒂摩爾古薪舞集的《Varhung心事誰人知》，玉舞蹈劇場的《月牙泉二部曲 220窟》，以及驫舞劇場《兩男關係》。

▲第一波上架的22部作品中，舞蹈類有奧地利林茲國家劇院舞團藝術總監林美虹創作的舞劇《新娘妝》。（圖／公視提供）

戲劇類有果陀劇場搖滾音樂劇、張雨生獨一無二代表作《吻我吧娜娜》；廣藝基金會紀念作曲家李泰祥老師音樂劇《美麗的錯誤》；EX-亞洲劇團大膽挑戰異文化激盪的《馬頭人頭馬》；無獨有偶工作室劇團尋找「人」與「家」意義創作《微塵・望鄉》。

音樂類有國家交響樂團NSO歌劇音樂會《托斯卡》；台北愛樂合唱團以超過兩百人大型交響樂團及合唱團陣容演出的《光陰的故事 羅大佑經典作品音樂會》；優人神鼓的《時間之外》、《花蕊渡河》；擊樂文教基金會的《台灣心跳世界撼動朱宗慶打擊樂團30週年音樂會》；客家搖滾歌手林生祥帶領生祥樂隊，在雲門綠劇場舉辦的搖滾演唱會《圍庄》；蘇打綠鍵盤手兼中提琴手龔鈺祺（阿龔）的《預期未來 龔鈺祺創作音樂會》。

▲音樂類演出還有《蘇打綠》鍵盤手兼中提琴手龔鈺祺（阿龔）的《預期未來 龔鈺祺創作音樂會》。（圖／公視提供）

戲曲類則有漢唐樂府的《教坊記》、《盤之古》，二分之一Q劇場的《情書》、《亂紅》，和奇巧劇團《我可能不會度化你》。



後續每週上架新作品，如李清照私人劇團的《馬伯司氏》、采風樂坊的《東方傳奇・搖滾國樂》，舞蹈空間舞團的《風云》、《時境》，改編自幾米《地下鐵》繪本、黎煥雄執導的同名音樂劇，瘋戲樂工作室與台南人劇團聯合鉅獻的《木蘭少女》等。

公視期望在此時提供撫慰人心的作品，也期盼未來重回表演場域時，能帶動更多的觀眾入場親身體驗各種演出的臨場感及動人的時刻。