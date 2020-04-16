陸軍上校偷腥片瘋傳！「摩鐵QK」火辣女輔仔　3小時全錄上傳國軍內網

圖、文／鏡週刊

陸軍專校位於桃園市中壢區龍岡地區的軍事學校，1957年建校，不僅協助我國陸軍軍種受訓與教學，同時幫助海軍陸戰隊、聯勤、憲兵、後備、飛彈指揮部等軍種強化訓練，近年更增加政戰局、空軍、電展室、資通電軍等軍種單位協助輔導修業，估計學生人數約為1800人，堪稱訓練軍士官的搖籃。

擔任陸專教育長的上校李志萍，經常代表校方帶著學生參加各項活動，例如陸專舉辦勇士盃運動會，並配合全民國防教育推展，李志萍以主持人身分，在運動員進場後，邀請畢業校友、教職員及學生代表老、中、青三代，共同迎接會旗、點燃聖火，象徵世代傳承的意涵，由於他的活力十足，相當受到學生歡迎。

李志萍相當熱愛運動，雖然今年51歲，但依舊維持好體力，身材更是壯碩，他也透過校運會與學生打成一片，更希望藉此遴選運動表現優異的同學，代表學校參加校際體育競賽，更希望藉由體育競賽提升運動風氣，促進團體間的情感交流，培養運動不懈的意志與精神，創造健康美好的人生。

此外，他還經常帶著陸專與高中職學生交流，希望讓陸軍專校建立以培育優質的士官幹部為目的，並落實「敦品、勵學、強身」三大教育宗旨，更發下豪語輔導學生考取各項國家級專業證照，使畢業學生能以身作則，成為陸軍部隊中堅的士官幹部。

未料，如今傳出他的賓士座車載著小他21歲的輔導長進出汽車旅館，恐讓陸專形象備受考驗。知情人士也向本刊透露，陸專此次傳出緋聞，早在軍方內部傳開，更有保防人員將相關爆料影片上傳內部群組，究竟是否內鬥引爆這樁桃色腥聞，有待軍方深入調查。



更多鏡週刊報導

【軍官摩鐵偷歡3】機車代步超平民 甜美女輔導長火辣身材包不住

【軍官摩鐵偷歡4】摩鐵就在軍校附近 教育長大膽偷情不怕熟人撞見

【軍官摩鐵偷歡1】載女輔導長進摩鐵3小時 陸專教育長遭爆偷情部屬