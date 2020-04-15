整條兒童脊椎做「人骨包」　富二代設計師：從「道德來源」取得...只是系列之一！

▲Arnold Putra推出人骨包。（圖／翻攝自Arnold Putra IG，下同）

記者劉亭／編譯

印尼富二代設計師普特拉（Arnold Putra）創作了一款「人骨包」，近日被轉推後被罵翻。據稱該款包包是由鱷魚舌頭和「道德來源」的人類脊椎骨所做。部分產品細節上更指出是整條兒童的脊椎，甚至在衣服上使用白化症肌膚，和塑化的人類遺體。

根據「INSIDER」報導，普特拉是在2016年推出該款人骨包，它是一款籃子狀的包包，手柄看來是人類脊椎，該包款要價5000美元（約15萬元新台幣）。他也強調，使用的骨頭是加拿大的醫療盈餘，並且是透過道德管道取得。

普特拉生活奢華，時常在Instagram上炫富，發出到各處旅遊、穿高級時裝...等的華麗照片，更曾與時尚名人合照。他在2017年更被Tatler Indonesia選為印尼最多車子收藏的人之一。

而在介紹商品的instagram帳號@byarnoldputra，曾寫下產品介紹，稱「包包是用患有骨質疏鬆症小孩的整條脊椎製成」。但普特拉指出該帳號不是由本人所經營，他已經「貢獻」出去，並一概不承認骨頭是屬於兒童的。

普特拉指出，「脊椎是向加拿大醫療機構買的，還附有文件」。他說，可以從有執照的公司購買骨頭，這些公司會收到捐贈給醫院的人體標本，偶爾會出售他們做盈餘，但他拒絕提出文件，因為必須遵守保密協議。

普特拉還表示，這個人骨包是一個未完成的系列，「使用類似的、前所未有的原料製造」，而鱷魚舌頭則是鱷魚皮產業的副產品，「做了一些實驗才讓舌頭變的足夠平和柔順」。目前相關IG貼文都以經刪除。

兩名兒童整骨醫生看過人骨包的照片後都表示，幾乎可以確定包包是用人類脊椎所製成，但不確定是否為兒童。

▲產品介紹指出使用了整條兒童脊椎。（圖／翻攝自byarnoldputra IG）