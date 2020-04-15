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「國家級追焦」遭斷頭！大貨車下橋剎車失靈挑上45萬這支　網謝：現代廖添丁

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記者陳豐德／新北報導

新北市一名李姓男子15日9點時許駕駛大貨車，從重陽橋往三重方向下橋後，因為剎車系統故障，使用檔煞仍持續行進，擔心撞上停等紅燈的車輛造成更大危害，選擇自撞集賢路上的安全島來煞停，卻撞斷了一支價值約45萬元的測速照相桿，網友戲稱「測速照相剛被一名勇士撞斷，下橋不再有拘束囉！」

▲▼大貨車下橋後剎車失靈，選擇撞上國家級追焦器來剎停。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲大貨車下橋後剎車失靈，選擇撞上國家級追焦器來剎停。（圖／記者陳豐德翻攝）

據查證，李姓駕駛（30歲）當時從士林出發要到三重公司，駕駛著空車的大貨車，從重陽橋下橋後行駛在集賢路上，卻發現踩剎車沒有反應，當下就打到一檔嘗試使用檔煞減速，但時速仍有5至10公里，眼見前方就是紅燈又有車輛在停等，他心一橫將方向盤一轉，整輛車撞上人行道，將測速照相桿及路樹給撞斷，貨車也總算停了下來。

警方獲報到場後，發覺李姓男子並沒有受傷，酒測後也無酒駕情形，隨即通報吊車到場將倒在貨車上的路樹吊起，這才順利化解狀況。據了解，該測速照相桿為105年所裝設，因沒有包含主機（100萬元）成本較便宜，裝設價格約為45萬元，有關毀損測速照相機相關器材費用，將評估後由肇事者賠償。

網友看到後調侃道「學長幹的好」、「怨念很重喔」、「一時衝動的代價可不小~恭喜學長入股這支測速照相」、「你讓國家少賺了很多。都要算在你頭上」、「現代版廖添丁」、「學長～～～～北宜公路的區間測速啦」、「這些日子看過最正義的事」、「那支其實不會照」、「這是為民除害還是捨己救人的意思」、「以後下橋不必刻意減速了」。

▼造價45萬元的測速照相桿被斷頭。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼大貨車下橋後剎車失靈，選擇撞上國家級追焦器來剎停。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼司機擔心撞上停等紅燈的車輛，心一橫開上安全島。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼大貨車下橋後剎車失靈，選擇撞上國家級追焦器來剎停。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼吊車到場將路樹吊起。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼大貨車下橋後剎車失靈，選擇撞上國家級追焦器來剎停。（圖／記者陳豐德翻攝）

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