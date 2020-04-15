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土耳其「首破百死」增4062例確診！伊斯坦堡成疫災中心　2週內進入高峰

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▲▼土耳其疫情，新冠肺炎，。（圖／路透）

▲土耳其未來2週的疫情發展是關鍵，決定是全國大爆發或控制住情況。（圖／路透）

文／中央社記者何宏儒安卡拉14日專電

土耳其今天通報死亡病例首度突破百例，達107例，單日新增4062起確診病例，累計確診6萬5111例、1403人病逝。衛生部長克扎指出，境內疫情將於未來一、兩週內進入高峰

衛生部今晚在網站上公布疫情通報顯示，過去24小時採檢3萬3070起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疑似病例，為連續第5天檢測逾3萬例，其中有4062例呈現陽性反應，使得確診病例達6萬5111例。累計病例數持續與伊朗接近，若趨勢未能緩和，預料本週將超越伊朗。

境內武漢肺炎死亡病例連續5天達將近100例後，今天首度突破百例，單日通報107人不治。

衛生部指出，目前共檢測44萬3626例，過去24小時康復病例數高達842例，累計已有4799例康復。另外，「加護病房占床數」和「靠呼吸器維生病患數」分別為1809例、1087例。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）晚間在記者會中指出，除非出現新的起伏，研判境內的疫情將於一、兩週內進入高峰。

他表示，人口最多的伊斯坦堡出現最多確診病例，西北部黑海濱的松古達克（Zonguldak）則有最多人曾與病患接觸。他表示，持續追蹤曾與病患接觸人數達26萬1989人。

土耳其官方公報今天公布，不管有沒有加入社會保險，民眾因治療新冠肺炎而衍生的所有開銷一律免費，包括防護裝備、採檢、檢驗試劑、醫療設備、藥品等。

與此同時，600席的土耳其國會今天以279對51票，表決通過刑法修正案，藉以縮短數以萬計受刑人刑期，使他們得以提早離開過度擁擠的監獄，以降低感染武漢肺炎風險。

此一修法不適用觸犯性犯罪、毒品、一級謀殺、針對婦女的暴力犯罪、恐怖主義犯行的受刑人。

司法部長莒內（Abdulhamit Gul）昨天證實，已有17名受刑人感染新冠肺炎，其中3人病逝。執政黨正義發展黨（AKP）提交法案時表示，約有4萬5000人將因此獲釋，若加上居家軟禁人數，出獄人數將達9萬人。

另外，青年與體育部部長卡薩普歐陸（Mehmet Kasapoglu）今天表示，有1萬2912名從海外返國的公民目前在57個省的宿舍內接受隔離。他表示，此前已有2萬400名公民隔離期滿離開宿舍。

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