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台南河樂廣場圖文影像募集中　市府：獲選參展贈限量禮物

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▲台南市「河樂廣場」推出圖文影像募集活動「青春記憶 x 城市際遇」，獲選參展作品將可獲得河樂廣場限量版小禮物。（圖／台南市政府提供，下同）

▲台南市「河樂廣場」推出圖文影像募集活動「青春記憶 x 城市際遇」，獲選參展作品將可獲得河樂廣場限量版小禮物。（圖／台南市政府提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市「河樂廣場」啟用後，4月份緊接著推出圖文影像募集活動「青春記憶 x 城市際遇」，市長黃偉哲邀請大家將珍藏的老照片或到訪河樂廣場的際遇跟大眾分享，讓這個以人為出發點的場域，透過大家曾經的記憶與參與的際遇堆疊出屬於河樂廣場的過去與未來，獲選參展作品將可獲得河樂廣場限量版小禮物！

台南市長黃偉哲表示，河樂廣場提供市民一座親子戲水池，為台灣公共空間首創案例，加上廣場的國際光環、文化歷史背景、建築永續等教育意義，吸引很多人慕名而來，尤其週末人潮更是絡繹不絕，舉凡家庭戲水、情侶散步、朋友聚會拍照打卡等各種族群都有，創造出許多河樂廣場的美妙際遇，民眾對這個廣場有很多的回憶也有很多的未來想像，我們希望能藉由「青春記憶 x 城市際遇」圖文影像募集活動，聽大家來說故事，讓大家防疫期間在家不無聊，趕快上網分享你的回憶或看看別人的故事！

▲台南市「河樂廣場」推出圖文影像募集活動「青春記憶 x 城市際遇」，獲選參展作品將可獲得河樂廣場限量版小禮物。（圖／台南市政府提供，下同）

市府都發局長莊德樑表示，河樂廣場「青春記憶 x 城市際遇」活動分兩階段募集圖文影像，14日起至5月10日止進行第一階段「青春記憶」募集活動，主要募集1991年以前有關昔日運河碼頭、中國城等之老照片、詩詞散文或影像紀錄等內容，其中部分作品還有機會於河樂廣場實體展覽區展出；第二階段的「城市際遇」募集活動自4月24日至8月31日止，募集主題為與現今河樂廣場邂逅之圖、文、影像，以及大眾對河樂廣場未來可能性的想像與期待，本階段部分作品將有機會於線上展出。任一階段獲選參展之作品皆可獲得河樂廣場周邊限量小禮。

▲台南市「河樂廣場」推出圖文影像募集活動「青春記憶 x 城市際遇」，獲選參展作品將可獲得河樂廣場限量版小禮物。（圖／台南市政府提供，下同）

河樂廣場圖、文、影像募集ing，想進一步了解相關資訊，即日起請上官方粉絲專頁【河樂廣場The Spring】(https://reurl.cc/O14yVR)了解活動內容及參加辦法，或下載紙本簡章郵寄報名(https://reurl.cc/ZOb4Wa)，相關活動訊息將同步於台南市政府都發局網頁發佈更新，歡迎大家持續追蹤，讓我們一起述說屬於你我的青春記憶 x 城市際遇故事。

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