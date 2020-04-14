藍營建議排富發現金　龔明鑫嗆爆：無法理解家庭收入2百萬還要發6千

▲龔明鑫。（圖／行政院提供）

記者黃巈禾／台北報導

立法院14日針對行政院追加1500億元特別預算的紓困振興條例修正草案二度協商，國民黨團堅持「發現金」紓困，且根據綜合所得稅申報級距表進行排富，最後協商二度破局。對此，行政院政務委員龔明鑫表示，實在沒辦法理解國民黨團的說法，且一定要有救命金備著，不能沒政策目標的花掉。

行政院長蘇貞昌指示政委龔明鑫擔任「紓困陳時中」，每天召開記者會回應紓困最新進度。行政院14日下午三點半再度召開記者會，這次主題聚焦農業紓困，強調政府要挺農民度難關。

針對國民黨團建議排富且直接發現金，龔明鑫首先表示，「講是講排富啦！但我實在沒辦法理解。」一個家庭收入可以到200多萬的人，還要發給6000元，或100多萬家庭收入的人，還要發1萬元，這已經是每個月10萬、20幾萬的收入，「發給他1萬塊、6000塊的政策目的是什麼？」

龔明鑫指出，沒辦法想像就是，通常在做政策的時候，一定要有政策目的，而政策目的到後來的成果必須要可以被檢驗，目的到底是為了什麼？做了以後是不是可以達到真正的目的、可以被檢驗，「我沒有辦法想像這個事情」，就像是2008年金融海嘯的時候，失業率超過6％，政府現在的目標就是透過政策，不要讓失業率超過當年的數字，如果沒做到，代表政策需要改進。

龔明鑫強調，隨著疫情的變化，在預算規劃上，第一波600億，那時候只是中國的疫情比較嚴重，後來到了歐美，政府不得不提第二波預算1500億，但政府完全沒辦法去預料這個疫情會怎樣變化，如果有額外的1000億，會希望這是疫情持續的救命錢，不能隨便花掉，萬一疫情超過六、七月，那怎麼辦，所以，一定要有救命錢備著，不是沒有政策目標的去花掉。