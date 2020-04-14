被問「防疫中心」未來規劃　陳時中「秒cue周志浩」：這是署長多年的心願！

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩 。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

行政院日前拍板興建國家級防疫中心，這是SARS之後，經歷10多年才終於確定興建。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（14）日在例行新冠肺炎疫情記者會被問及此事，也秒cue疾管署署長周志浩說明，記者在現場也聽到指揮官在「沒拿麥克風的狀況下」，默默說道「這是署長多年的心願啦！」讓現場記者都會心一笑。

疫情監測組組長周志浩在指揮官指示後坦言，「防疫中心的確是花了蠻長時間。」原本的空間格局不太夠，實驗室空間也過於狹小，因此疾管署所能做的非常有限，因此防疫中心也是要擴增實驗室。

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周志浩舉例，現在只有一個第三等級生物安全等級，能做的病原體分離工作受到限制，之後會多設幾間，全面對細菌、病毒或其他的病原體做進一步研究，甚至是開發出國家需要的相關檢驗試劑等。

行政院在4月10日核定「衛生福利部防疫中心興建工程計畫」，預計興建「行政大樓（含國家衛生指揮中心（NHCC）」及「實驗大樓」兩棟大樓，分別占地14,850平方公尺（約4,500坪，12樓）及46,200平方公尺（約14,000坪，9樓），均規劃設計為綠建築及智慧建築，其中實驗大樓亦有建置第三等級生物安全等級實驗室，將在2027年竣工。