越南三星顯示器工廠員工確診！　當局下令關閉廠房

▲三星(Samsung)在越南的顯示器工廠傳出一名員工確診。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

三星在越南北寧（Bac Ninh）省的顯示器工廠傳出一名25歲的員工確診，該名員工是品管部門（EQC-SI）的工人，雖然僅少數工人受到影響，但整個北寧工廠對三星來說是至關重要的廠房。北寧廠為三星於2008年在越南設立的第一間工廠，三星的工廠出口更佔該國每年四分之一的出口額，約150億美元（約新台幣4,510億元）。

越南當局已要求三星北寧工廠的所有工作人員接受檢疫，由於該國目前的確診病例還不算多，稱此病例為262號，該名工人自4月7日以來就處於自我隔離狀態，4月12日被檢測為陽性；然而在隔離之前與他有接觸的工廠人員，約有44至100人。

雖然不清楚北寧顯示器工廠是否專門為蘋果製造螢幕，但是三星一直努力增加在該國的顯示器產量。據《路透社》報導，三星的擴張計劃正受到該國防疫政策的影響，無法從公司其他部門引進工程師。

據霍普金斯大學資料顯示，截至4月14日，越南共265例確診。



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