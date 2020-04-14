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紐約州增671逝！結束「連6天破700死」高峰　古莫稍晚說明6州共同解封計畫

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▲▼紐約州長古莫（Andrew Cuomo）在曼哈頓一處會議中心痛批聯邦政府。（圖／路透）

▲紐約州長古莫認為，疫情已經得到控制。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國紐約州周日（12日）當天死亡人數671死，累計1萬56死，結束連續6天超過700死的高峰；州長古莫（Andrew Guomo）表示「疫情已經得到控制」，若政府及人民繼續聰明以對，那最糟糕的時刻已經過去了。

綜合外電報導，古莫多次以該州過去單一事件死亡人數最多的「911事件」與新冠肺炎疫情相比，突破萬死的疫情人數已是911的3倍之多，這是「痛苦、悲痛和悲哀的恐怖等級。」

古莫再次強調，得利於居家禁足令、非必要商家暫停營業，視為疫情發展指標的住院治療及呼吸器治療人數逐漸趨緩，「我們已經控制住疫情，最糟糕的時刻得以過去，而且已經過去了，除非我們又魯莽行事。」他警告所有州民不要輕易鬆懈，否則好不容易緩和的疫情，可能因此在2、3天之內又變糟。

至於何時解除封鎖，古莫表示他會在美東時間13日晚間（台灣時間14日上午），向大眾說明和其他州政府共同解封的計畫。他說過去數天，已和康州（Connecticut）、紐澤西州、賓州、德拉瓦州（Delaware）、羅德島州（ Rhode）的州長討論，「我們如何擬定一個解封計畫？以及我們能夠共同合作解封計畫嗎？」

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