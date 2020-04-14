點名粉專「只是堵藍」曾歧視譚德塞　藍委憂紐時登廣告被炒作

記者黃翊婷／綜合報導

對於世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指責台灣對他進行人身攻擊、種族歧視，國民黨立委吳怡玎13日在臉書PO文表示，臉書粉絲專頁「只是堵藍」曾公開以歧視話語稱呼世衛工作人員，民間團體卻馬上要在《紐約時報》刊登廣告，萬一被拿來作文章該怎麼辦，因此希望法務部提出具體時間，公布那些「帶風向」的匿名粉絲團IP位置。

▲吳怡玎擔憂，民間團體想在《紐約時報》登廣告會被拿來作文章。（圖／記者李毓康攝）

吳怡玎表示，全世界很多國家都有針對仇恨言論立法規範，例如英國的公共秩序法（Public Order Act）、加拿大刑法與人權法（Criminal Code of Canada、Human Rights Act）等等，法國政府甚至在2015年時推出《國家行動計畫》，管制網路的反同仇恨言論，臉書也有提供發表仇恨言論的網友IP和身分數據給法國法院。

接著吳怡玎提出心中擔憂，13日質詢法務部長時，她點名臉書粉絲專頁「只是堵藍」曾公開以歧視話語稱呼世衛工作人員，後續民間團體卻要集資在《紐約時報》刊登廣告，假如在這個時間點因為種族議題被拿來作文章該怎麼辦。

▲譚德塞控台灣對他進行3個月的人身攻擊。（圖／路透）

因此，吳怡玎希望法務部能提出具體的時間，公布國內利用仇恨言論「帶風向」的匿名粉絲團IP位置，「未來在司法委員會討論禁止仇恨言論的可行性，尤其是匿名的假帳號，我們應該訂立一個規範，把哪一些言論屬於仇恨言論定義出來，避免任何國民遭遇網路霸凌。」

面對立委點名，「只是堵藍」管理員14日凌晨在臉書PO文回應，重申他是真正的台灣人，IP不可能來自中國，也沒有在譚德塞的臉書以歧視言語批評，假如調查局真的要查，他一定會配合。