全球96小時暴增「33萬確診2.5萬死」！　累計191萬人染疫11.8萬人病逝





▲新冠肺炎全球疫情高峰時間不同，國際情勢及經濟影響深遠。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

過去不到100小時內，全球確診人數從158萬暴增至突破191萬，共新增近33萬例；死亡人數則從逼近9.5萬死，上升至即將突破12萬死，新增近2.5萬人病逝。美國暴增12萬例，歐洲國家則明顯出現疫情緩和，中國官方統計的8.3萬例，也已使該國降至全球第7。

截至14日上午5點，全球累計確診191萬2923例確診、11萬8966例病逝。美國確診人數57萬7307例、2萬3232死；96小時以前，確診人數還只有45萬4304例確診、1萬6267例死亡。疫情重災區紐約州的情況已出現好轉，過去24小時全州通報670死，結束連6天超過700人死亡的趨勢；州長古莫（Andrew Cuomo）表示，「如果我們繼續聰明以對，那最糟糕的已經過去了。」

西班牙截至10日上午，累計確診15萬2446例，如今則是16萬9628例，96小時內通報病例為1萬7182例；死亡人數自1萬5238例，增加至1萬7628例，新增2390例。

義大利截至10日上午，累計確診14萬3626例、1萬8279死；如今則是15萬9516例、2萬465死，新增1萬5890例、2177死。

英國首相強生（Boris Johnson）病情好轉出院，在復活節當天（12日）向國民健保署（NHS）、照顧他的11人醫療團隊以及全體英國人民致謝，並要大家團結遵循國家防疫指引，保護NHS讓醫療系統不至癱瘓，一起戰勝這場「國家的戰役」。

值得注意的是，新加坡周一（13日）晚間新增通報386例，累計已經來到2918例、共9死；這386例確診全為本土感染病例，並新增4個感染群，其中2個在外籍勞工宿舍。