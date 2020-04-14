荷蘭獲贈60萬片口罩！　參眾議員「感謝台灣」：應讓這美麗國家加入WHO





▲700萬片口罩陸續抵歐盟，荷蘭獲贈60萬片。（圖／翻攝自外交部推特）

中央社／記者唐佩君

台灣捐贈60萬片口罩抵達荷蘭，荷蘭官員說深受感動，表示政府正討論汲取台灣經驗及支持台灣的國際參與，荷蘭國會議員呼籲，應儘快讓這個美麗的國家加入世界衛生組織。

中華民國駐荷蘭代表處今天發布新聞稿，表示荷蘭2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情自3月起逐漸吃緊，多家醫院傳出口罩不足。在荷蘭駐台代表紀維德（Guy Wittich）努力奔走協助，且國內疫情相對穩定且口罩供需平衡下，總統蔡英文4月1日宣布將捐助歐洲國家1000萬片口罩，協助保護第一線醫護人員，其中荷蘭獲贈60萬片。

這60萬片捐助荷蘭的口罩7日清晨由中華航空客機運抵阿姆斯特丹史基普機場，駐荷代表處今天在官方臉書（Facebook）說明荷蘭政府高層官員及國會議員對台灣在疫情關鍵時刻提供口罩，協助保護前線醫療人員深表感謝。

荷蘭外交部暨對外貿易部次長舒寧（Hanneke Shuiling）本月10日致函駐荷蘭代表陳欣新，肯定台灣成功控制疫情，表示荷蘭正討論如何汲取台灣經驗，荷蘭政府重申支持台灣有意義參與國際會議，共同對抗全球傳染疾病。

舒寧說，對台灣捐贈大量口罩給包括荷蘭等有需要的國家表示深受感動，盼台荷雙方繼續就防疫等各層面加強合作。

荷蘭國會議員近日也透過社群媒體或電子郵件表達謝意。荷蘭基民黨（CDA）眾議員兼黨外交事務發言人范赫沃特（Martijn van Helvert）推文感謝台灣提供對抗新型冠狀病毒的重要武器；民主66黨（D66）眾議員兼黨外交發言人史卓瑪（Sjoerd W. Sjoerdsma）呼籲，應該讓台灣這個美麗的國家能儘快加入世界衛生組織（WHO）。

此外，第一大黨自民黨（VVD）眾議員兼黨外交發言人庫波曼斯（Sven Koopmans）、民主66黨眾議員兼黨體育衛生福利事務發言人蒂爾藤斯（Antje Diertens）、無黨籍眾議員范哈荷（Wybren van Haga），而在參議院，基民黨主席克納朋（Ben Knapen）與荷蘭銀髮族黨（50plus）貝伊（Martine Baay）等兩位參議員都以電子郵件感謝台灣的溫暖友誼。