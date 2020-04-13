獨／基層警曝防彈衣新的比舊的重！影響靈活度　保大說話了

▲保大公發的防彈衣與戰術背心被基層抱怨「太沉重」。（示意圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

對於警察防護裝備，一但過了使用年限就必須更換，當基層若經歷到汰舊換新，大多會希望新的裝備可以更輕便、防護力更好，不過《ETtoay新聞雲》近期接獲保大基層爆料，指出新發的防彈衣竟比舊防彈衣多出近0.5公斤，再加上保大自加的「襯套」後，防彈衣重量更多出將近1公斤，穿上之後反應與肢體動作上相當不靈活。

爆料人指出，新發的防彈衣重量為2.8公斤，從3月份分配到基層，再加上保大自行發給的「外套襯」後，防彈衣總重超過3.5公斤，對於每天出生入死的員警來說，相當不靈活，無形中也加大了值勤的危險性，也曾耳聞別隊同仁向上級反應後，得到的答案是「保大勤務性質與其他單位不同」等官腔回應，對於實際上的防彈衣過重的問題並無幫助。

▲保大自行採購的戰術背心基層反應不佳。（圖／記者洪正達攝）

不過對於基層的投訴，保安大隊後勤組指出，目前1月份配發的防彈衣為警政署從其他單位調撥，並不是新的，而且新發的防彈衣目前仍在署內的採購流程中，這部分由於是警政署統一採購，地方警局無法左右採購項目，對於保大自行採購的襯套，也就是戰術背心的部分，目前僅買採購了43件，屬於試辦階段，後續將會視基層的反應彈性調整採購樣式，也請基層同仁見諒。