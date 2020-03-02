　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

「21世紀超級纖維」將製解放軍新防彈衣？全球僅2國有能力量產

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼PBO纖維被稱為21世紀超級纖維，通常被運用於軍工及航太產品，全球僅日本及中國大陸有能力製作。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲PBO纖維被稱為21世紀超級纖維，通常被運用於軍工及航太產品，全球僅日本及中國大陸有能力製作。（圖／翻攝自新浪軍事，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

解放軍「全軍武器裝備採購信息網」於2月21日發布招標公告，共要採購139萬套通用型、加強型防彈背心，並要在24個月內交貨，引起網友討論，連帶軍事工業中，用來做防彈衣的材料「PBO纖維」也引起關注，該材料堪稱是「21世紀超級纖維」，不僅阻燃、耐腐蝕、荷重力強，還能吸收大量衝擊能，目前主要應用於軍事、航空、兵器等研究部門，全球僅有日本及中國大陸有能力製作，也讓不少網友好奇新防彈衣是否將要以「超級纖維」製作。

綜合陸媒報導，據中國科學院科技產業官網介紹，聚對苯撐苯並二噁唑纖維簡稱為PBO纖維，是種由美國空軍材料實驗室研發的新型高性能特種纖維，韌性極強，一根便能輕鬆吊起450公斤重物，可耐熱達650度，是所有有機高性能纖維中的最高耐熱度，並可在330度高溫中長期使用，強度是鋼的12到14倍，相比同重量的對位芳綸纖維和高分子量聚乙烯（PE）纖維，只能防7.62毫米子彈，PBO纖維卻能防住12.7毫米子彈的攻擊，且柔軟度良好，利於編織加工，又耐磨、耐腐蝕，堪稱為防護材料首選。

▲▼PBO纖維被稱為21世紀超級纖維，通常被運用於軍工及航太產品，全球僅日本及中國大陸有能力製作。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲2016年時，PBO纖維一公斤市場售價為2000元人民幣，是當時白銀售價的3分之2。（圖／翻攝自新藍網）

作為目前有機纖維之最，PBO纖維通常被應用於製作黑盒子、防彈衣、防彈裝甲、導彈等軍工業及航太產品，然而過去製作技術被日本東洋紡公司(Toyobo)獨家壟斷，因此價格居高不下，2016年時一公斤市場售價為2000元人民幣，是當時白銀售價的3分之2。

大陸企業則在2018年時成功建成100噸PBO纖維生產線，可進行24小時連續生產，成為世界第二的PBO纖維專業生產供應企業。開設產線的中科金綺總裁郭堅鋼表示，PBO纖維因為超常的性能多用於軍工領域，極具戰略意義，卻只有日本東洋紡公司全球壟斷，且只專供應美國市場，才令他萌生想法與中科院深入研究，才終於完成第一條產線，未來將逐步建立年產300噸至1000噸的生產基地。

據了解，美國教授威斯垂克（Aaron Westrick）曾揭露，日本東洋紡製造的防彈背心材質有瑕疵，可能導致員警喪命槍下。結果美國政府於2017年將製造商和解金的一部分當作獎金頒給他，金額達570萬美元（約新台幣1億6730萬元）。

威斯垂克曾在防彈背心廠商「二次機會」（Second Chance Body Armor）擔任研發主任。他於2001年發現，公司防彈背心採用的日製人造纖維「Zylon」在光、熱、潮濕狀況下品質退化嚴重，子彈能輕易穿透。美國聯邦政府和地方政府均購入這種背心，威斯垂克爆料後，瑕疵產品下架。

ET快訊
即／台北男子猝死街頭「曾接觸確診病患」　市府緊急回應了！
新天地害慘南韓！教主李萬熙遭政府提告「殺人罪」　他痛快喊：殺
國外網紅大讚「台灣防疫觀念好」！　揭美國人「不戴口罩真相」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

解放軍要買139萬套防彈衣！　預定「2年內交貨」有特殊用途？

「21世紀超級纖維」將製解放軍新防彈衣？全球僅2國有能力量產

軍事戰略地位已超越金馬　國防院：澎湖淪陷將面臨無險可守

金正恩「露臉」視察軍演　全場官員都戴口罩只有他沒在怕！

土耳其開嗆俄羅斯：歷史上已經打過16次了　兩國將再度開戰

預言「戰鬥機時代已經結束！」　馬斯克：無人機將打趴F-35

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

ㄎㄧㄤ爆海龜湯！室友慘遭殺害 歹徒牆留恐嚇文...她瞎猜「我就爛」

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

下午茶首選！在家手作舒芙蕾鬆餅　「高挺外表+綿密口感」甜點控最愛

網美始祖激推4款修圖、調色App　IG版面level up「質感秒暴增」

本土病例超越境外移入！　「社區傳播2項符合」莊人祥：是警訊

「21世紀超級纖維」將製解放軍新防彈衣？全球僅2國有能力量產

軍事戰略地位已超越金馬　國防院：澎湖淪陷將面臨無險可守

金正恩「露臉」視察軍演　全場官員都戴口罩只有他沒在怕！

土耳其開嗆俄羅斯：歷史上已經打過16次了　兩國將再度開戰

預言「戰鬥機時代已經結束！」　馬斯克：無人機將打趴F-35

《愛的迫降》演出北韓困苦生活…大陸未禁播！　名醫曝「陸網真實評論」：很有趣

剛參加米蘭時裝周！《大學生》莫莉回台隔離　「自主管理」現況公開

過氣歌手大鬧得來速！　「知道我是誰嗎」要免費食物…店員搖頭：還是要收錢

「21世紀超級纖維」將製解放軍新防彈衣？全球僅2國有能力量產

新冠肺炎爆發！印尼2.6億人「0例確診」　外界質疑...第一線醫生曝真相

護食柯基「實力寵妹」吃飯任她摸 媽一碰秒亮牙7pupu：妳敢？

軍武熱門新聞

防彈衣的「超級纖維」！全球僅2國可量產

國防院：澎湖淪陷將面臨無險可守

土開嗆俄：已經打過16次了　將再度開戰

馬斯克：戰鬥機時代已經結束！

共軍又繞台　陸：民進黨不要玩火

金正恩「露臉」視察軍演 沒在怕！

快訊／美國與塔利班簽署和平協議

國軍寄發「動員召集預告書」

共軍機再闖我防空識別區　國軍警告

土耳其決定反擊　安理會：必須阻止！

快訊／美軍計畫14個月內撤出阿富汗

土耳其4黨公開譴責敘利亞空襲「低級」

兵工廠併入中科院！立委提案拚過關

新冠肺炎衝擊　大陸國防部：暫緩大型演訓

更多熱門

相關新聞

共軍又繞台　陸：民進黨不要玩火

共軍又繞台　陸：民進黨不要玩火

中共解放軍機28日出海演訓，再度進入台灣防空識別區，我空軍至少4次廣播警告，而美軍同時也派出一架EP-3電偵機在台灣西南空域巡邏。對此，大陸國防部發言人吳謙表示，「我們正告民進黨當局不要玩火，任何企圖把台灣從中國分裂出去的圖謀都注定失敗。」

解放軍「遠望7號」首赴大西洋執行任務

解放軍「遠望7號」首赴大西洋執行任務

解放軍軍武重地聚武漢　701所趕復工

解放軍軍武重地聚武漢　701所趕復工

不見解放軍防疫？新冠疫情給台海暴露的啟示

不見解放軍防疫？新冠疫情給台海暴露的啟示

習近平簽署發布《軍隊保密條例》

習近平簽署發布《軍隊保密條例》

關鍵字：

PBO纖維軍工裝備防彈衣中科金綺東洋紡公司Toyobo大陸軍武

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

男大生超狂自我隔離…30天沒傳染人

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

台北男子猝死街頭　曾接觸確診病患

即／台北驚傳「自主管理男」超商外猝死

陸船強闖　海巡擊發霰彈槍畫面曝

新天地遭政府控殺人罪！　他痛快喊：殺雞儆猴

中國男奔俄羅斯工作　出現「呼吸道問題遭隔離」返家遭割喉

美國將台灣移除「社區傳播名單」

半年車禍5次！他一張嘴…醫秒懂　「2顆粉肉球」炸出

蕾菈走紅毯中門大開　滴妹也來了辣翻

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

陸進行首例新冠肺炎「肺移植」

AV女優拍一場花多久？紗倉真菜行程表曝光「1個下午排滿滿」

網紅揭「美國人不戴口罩」真相：是文化差異

印尼2.6億人「0例確診」　前線醫生曝真相

更多

最夯影音

更多
孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？
霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面