「21世紀超級纖維」將製解放軍新防彈衣？全球僅2國有能力量產

▲PBO纖維被稱為21世紀超級纖維，通常被運用於軍工及航太產品，全球僅日本及中國大陸有能力製作。（圖／翻攝自新浪軍事，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

解放軍「全軍武器裝備採購信息網」於2月21日發布招標公告，共要採購139萬套通用型、加強型防彈背心，並要在24個月內交貨，引起網友討論，連帶軍事工業中，用來做防彈衣的材料「PBO纖維」也引起關注，該材料堪稱是「21世紀超級纖維」，不僅阻燃、耐腐蝕、荷重力強，還能吸收大量衝擊能，目前主要應用於軍事、航空、兵器等研究部門，全球僅有日本及中國大陸有能力製作，也讓不少網友好奇新防彈衣是否將要以「超級纖維」製作。

綜合陸媒報導，據中國科學院科技產業官網介紹，聚對苯撐苯並二噁唑纖維簡稱為PBO纖維，是種由美國空軍材料實驗室研發的新型高性能特種纖維，韌性極強，一根便能輕鬆吊起450公斤重物，可耐熱達650度，是所有有機高性能纖維中的最高耐熱度，並可在330度高溫中長期使用，強度是鋼的12到14倍，相比同重量的對位芳綸纖維和高分子量聚乙烯（PE）纖維，只能防7.62毫米子彈，PBO纖維卻能防住12.7毫米子彈的攻擊，且柔軟度良好，利於編織加工，又耐磨、耐腐蝕，堪稱為防護材料首選。

▲2016年時，PBO纖維一公斤市場售價為2000元人民幣，是當時白銀售價的3分之2。（圖／翻攝自新藍網）



作為目前有機纖維之最，PBO纖維通常被應用於製作黑盒子、防彈衣、防彈裝甲、導彈等軍工業及航太產品，然而過去製作技術被日本東洋紡公司(Toyobo)獨家壟斷，因此價格居高不下，2016年時一公斤市場售價為2000元人民幣，是當時白銀售價的3分之2。

大陸企業則在2018年時成功建成100噸PBO纖維生產線，可進行24小時連續生產，成為世界第二的PBO纖維專業生產供應企業。開設產線的中科金綺總裁郭堅鋼表示，PBO纖維因為超常的性能多用於軍工領域，極具戰略意義，卻只有日本東洋紡公司全球壟斷，且只專供應美國市場，才令他萌生想法與中科院深入研究，才終於完成第一條產線，未來將逐步建立年產300噸至1000噸的生產基地。

據了解，美國教授威斯垂克（Aaron Westrick）曾揭露，日本東洋紡製造的防彈背心材質有瑕疵，可能導致員警喪命槍下。結果美國政府於2017年將製造商和解金的一部分當作獎金頒給他，金額達570萬美元（約新台幣1億6730萬元）。

威斯垂克曾在防彈背心廠商「二次機會」（Second Chance Body Armor）擔任研發主任。他於2001年發現，公司防彈背心採用的日製人造纖維「Zylon」在光、熱、潮濕狀況下品質退化嚴重，子彈能輕易穿透。美國聯邦政府和地方政府均購入這種背心，威斯垂克爆料後，瑕疵產品下架。