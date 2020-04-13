拯救時裝王國！美國設計師Ralph Lauren自願放棄2021財年全部工資

疫情影響下，環球經濟元氣大傷，市場復原無期。時裝產業面臨前所未有的危機，減價策略遠水不能救近火，開設outlet或網店、電商紛紛減價也無法補救，看怕大家也認為現在的狀態下得物無所用。

還未提及現時不同國家封城導致生產線停頓、時裝週取消，可預視下季，由六月開始，時尚產業的問題將不減反增。基於經濟焦慮氣氛，各地訂單大減，貨量減少，品牌能否依然以相同成本製作商品？可見時裝產業的火燒連環船效應，確實是歷史級災難。

有鑒於此，Ralph Lauren決定犧牲小我完成大我，為了克服困境，Ralph Lauren放棄2021財年全部工資，總裁Patrice Louvet工資減半，高級管理層及全球領導團隊的成員於第一季度減少20％工資。雖然現階段品牌大部分在中國與韓國的分店已重新啟業，但是各地有自己的泥沼，消費力短期內不復當年勇。故此Ralph Lauren自願放棄來年工資，確保減少對員工的影響。

除此之外，Ralph Lauren Corporate Foundation為應對2019新型冠狀病毒 (COVID-19) 撥款1,000萬美元，為受新型冠狀病毒疫情影響的員工、合作夥伴及全球社會大眾提供援助。品牌執行主席兼創意總監Ralph Lauren表示︰「同舟共濟是品牌的核心價值，啟發我們發揮創意、展現自信，而最重要的，就是互相扶持。過去數周甚至數月以來，我們一直堅守這份精神。我們深信抗疫不分身份和國界，全球必須團結一心，因此積極採取有效措施，協助公司上下及各地社會大眾戰勝此次危機。」

Ralph Lauren Corporation將聯同合作的美國生產商，開始生產25萬個口罩及25,000件防護衣。品牌主席兼行政總裁Patrice Louvet表示︰「我們深諳這是一場史無前例的危機，影響社會各界，應對方案必須因不同需要和地方而設。因此，我們捐助各方發起的救援活動，以支援員工、合作夥伴以至全球社會大眾。面對嚴峻疫情，我們致力堅守Ralph Lauren本人及品牌一直頌揚的樂觀和團結精神。」

※DANIEL CHEUNG, SANDY HSU

（完整文章請看VOGUE.com）

延伸閱讀

購包夢幻指標！香奈兒CHANEL六大經典包款，是女孩們一輩子的珍藏

2020年40款「精品長夾推薦」！從夢幻品牌經典款到人氣款，都可以列入慾望清單

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。