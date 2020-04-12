辯吃燒酒雞！酒店妹酒駕撞死晨運婦…經紀人慘被同行肉搜「出來負責」

▲疑似偷接客酒駕撞死人還肇逃的官女白色轎車，車頭毀損嚴重，右前輪還脫離噴飛在路上，可見撞擊力道猛烈。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

台南一名23歲官姓酒店妹11日晚間下班後酒駕撞死婦人，上救護車時還打卡滑手機，官女肇事後，還一副不在乎的態度，引起外界撻伐，本刊調查，官女清醒後渾然不知自己闖禍，還問戒護警方為何她在醫院？讓承辦員警直搖頭。

警方調查，23歲官女之前在台南市北區酒店擔任坐檯陪侍小姐，因4月9日中央公布全國酒店、舞場停業，官女上班的酒店配合政府政策停業，官女疑轉戰小吃店，私接客坐檯陪酒，而官女撞死人的消息曝光後，她的經紀人也變成肉搜對象，痛批經紀人放任官女酒駕，要經紀人連帶負責。

▲肇事闖禍的官女，不吝嗇在臉書上分享她的爆乳清涼照，顯示姣好身材。（圖／翻攝畫面）

這起事故發生在11日凌晨4時多，官女開車返家行經中西區沿海安路由南向北行駛到尊王路與海安路口時，撞上1名疑似早起晨運走在機慢車道的55歲穆姓婦人（未婚），婦人當場昏迷，經送醫仍傷重不治。官女則肇事駕車逃逸，直到撞上路邊阻車柱與路燈才停下來，自己則受輕傷。

警方對她抽血檢測，驗出酒測值是0.5毫克，全案依公共危險罪移送台南地檢署，而官女在臨時偵查庭上，對於撞到人逃逸一事，辯稱當晚吃燒酒雞與安眠藥，精神恍惚不知撞到人，對於撞死人十分後悔，檢警對於她的說法採保留態度，是否違反禁令偷接客成防疫破口，警方還要再釐清。

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