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案386「接觸案195到確診」隔了25天　「本身有過敏」難釐清發病日！

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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公佈3例新冠肺炎確診病例，其中有1例本土。本土病例為案386，是案195（美國境外移入）的同住友人，兩人在3/19有碰面吃飯，3/21還有住在一起，案195在3/23確診。而案386在今日才確診，從3/19算起，間隔25天，算是目前從接觸到確診間隔最長的個案。

案195在3/20就發病，3/23確診，案195確診後，案386也列入居家隔離，於今日確診。指揮中心發言人莊人祥說，案386在居家隔離期間沒有不適，本身有過敏症狀，包括鼻塞、流鼻水等，之後回溯擴大採檢才確診。

請繼續往下閱讀...

莊人祥說，兩人在3/19有一起吃飯聊天約2個小時，3/21還有同住，案195在3/23確診，經過治療解隔離後，在4/7、8、9三天都有和案386同住，但是分房睡。而關於案386為何這麼久才確診，莊人祥也坦言，因為案386本身有過敏問題，有流鼻水和鼻塞症狀，因此的確也很難釐清發病日。

而關於過敏和新冠肺炎症狀該如何區分？專家諮詢小組召集人張上淳說，大家知道過敏有很多種，第一個比較常見就是鼻子過敏，會有流鼻水、鼻塞症狀，一般人的過敏，如果本來就有過敏現象，也偶爾出現症狀，當然通常不必特別擔心或篩檢。

「但如果有接觸史，例如跟居家檢疫或確診個案有接觸過」，張上淳就建議民眾到醫院去，可以把相關接觸狀況跟醫師做報告說明，由醫師會來判定是否採檢。

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