新加坡總理夫人「呃…」惹議　李正皓解析…跟2口罩生產線有關

▲李正皓。（圖／ETtoday攝影中心）



記者黃巈禾／台北報導

外交部證實政府將捐贈100萬片口罩給7、8個提出要求的新南向政策國家，其中包括新加坡。但新加坡總理李顯龍的夫人何晶卻在臉書轉貼新聞，並寫下「Errrr⋯」（呃…），引發網友不解。對此，李正皓說明事情原委，並直言台灣真的仁至義盡。

李正皓12日在臉書指出，某部分新加坡人認為一月新加坡最需要口罩時，台灣偏偏剛好禁止口罩出口，當時有間新加坡公司叫做新加坡科技工程有限公司（下稱ST Engg）有兩條口罩生產線在台灣，導致新加坡須麻煩且努力把在口罩產線移回新加坡，「如今，過了這麼久，台灣開始想捐贈口罩給新加坡？謝謝，但不必了。」

李正皓說明，一月時新加坡缺口罩，台灣就不缺？台灣那時的口罩產量一天只有188萬片，而台灣有2300萬人，當時不是只有新加坡不是口罩生產國，而是全世界除中國以外的國家幾乎不是口罩生產國，台灣大可學美國啟動類似「國防安全法」的機制，強制徵收境內所有口罩與口罩機台，但台灣從頭到尾沒徵用新加坡ST Engg的兩條口罩生產線，且當新加坡提出要求要把這兩條口罩生產線移回新加坡時，台灣也沒為難。

▲新加坡總理夫人何晶評論台灣捐口罩。（圖／翻攝自Facebook／HO Ching）

李正皓提到，經濟部甚至幫新加坡政府緩頰說「雖然台灣禁止口罩出口，但並未禁止運送至海外，對於新加坡國內有口罩需求而業者必須遷移產線一事，經濟部也能夠理解。」

李正皓指出，台灣選擇整合工具機與石化產業，組成口罩國家隊，40天內建了90條口罩生產線，口罩產量從一天188萬片增加到一天1500萬片，相較於台灣2300萬的人口數，1500萬片一天的產量只能稱作為「勉強夠用」，台灣可選擇自掃門前雪，一片都不捐，但這時的台灣選擇在國人只能14天購買9片口罩的情況下，咬牙頂著國家內部壓力啟動包含新加坡在內的世界各國的口罩援助計畫。

李正皓認為，這些捐出去的口罩不是天上掉下來，是台灣人「省出來」的，不僅沒對不起新加坡，台灣對新加坡仁至義盡，這批口罩的捐贈行為不是台灣人熱臉貼新加坡的冷屁股，而是新加坡「開口」提出援助需求，台灣才將新加坡納入第二波口罩捐贈範圍，一邊開口向台灣請求協助，另一邊一句「謝謝」不說，還發文用「Errrr⋯」酸台灣，究竟是什麼扭曲心態才做出來的行為？真的搞不懂。