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爆乳兇照曝光！台南酒店妹轉戰小吃店　凌晨酒駕撞死人還肇逃

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▲官姓女子涉嫌酒駕撞死人肇逃，自撞電捍才停車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲官姓女子涉嫌酒駕撞死人肇逃，自撞電捍才停車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

23歲官姓酒店妹，因4月9日政府宣布全國酒店、舞廳停業後，疑轉進小吃店繼續陪酒賺錢，11日凌晨下班時，官女涉嫌酒後駕車返家，途經中西區海安路、尊王路口時，竟撞上疑早起運動的55姓穆姓女子，官女肇事後加速逃逸，疑因不勝酒力連撞阻車柱及路燈桿才停車，被市警二分局警方查獲，酒測驗血0.5毫克超標。

▲官姓女子涉嫌酒駕撞死人肇逃，自撞電捍才停車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲交通分隊小隊長吳水掘說明官女車禍肇逃事件案情。

據了解，23歲官女之前在台南市北區酒店擔任坐檯陪侍小姐，因4月9日中央公布全國酒店、舞場停業，官女上班的酒店配合政府政策停業，官女疑轉戰小吃店，繼續上班坐檯陪酒。

▲被害人穆姓女子疑凌晨時分走在海安路機慢車道被快速駕車駛至的官女撞擊送醫不治。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲被害人穆姓女子疑凌晨時分走在海安路機慢車道被快速駕車駛至的官女撞擊送醫不治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲被害人穆姓女子疑凌晨時分走在海安路機慢車道被快速駕車駛至的官女撞擊送醫不治。

11日凌晨4時多官女開車返家行經中西區沿海安路由南向北行駛到尊王路與海安路口時，撞上1名疑似早起晨運走在機慢車道的55歲穆姓婦人（未婚），婦人當場昏迷，官女則肇事駕車逃逸，1名計程車司機目擊馬上向警方報案，119據報派救護車將傷者送醫，惟傷重仍宣告不治身亡。

▲官姓女子涉嫌酒駕撞死人肇逃，自撞電捍才停車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

官女撞倒婦人後，從尊王路往友愛街方向逃逸，又撞上海安路、友愛街店家門柱，接著仍開了約500公尺，再撞上友愛市場前的路燈桿才停車，該車右車輪被猛烈撞擊而撞斷。市警二分局到場，將官女送醫，並進行抽血測酒精濃度，結果酒測驗血0.5毫克超標。

▲官姓女子涉嫌酒駕撞死人肇逃，自撞電捍才停車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲官姓女子被警方以救護車送醫酒測。

警方指出，官女先於凌晨0時自永康區附近開車，抵達中西區海安路、大勇街口附近，凌晨4時再開車上路，疑因酒駕意力不集中而撞擊死者後肇事逃逸，官女向警方表示，她根本不知道撞到人，她在醫院清醒後，還說她為什麼在醫院，整個肇事過程她都不記得了。全案偵訊後依公共危險、過失致死罪送辦，檢方偵訊後交保候傳。

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▼官女時常在臉書PO出自拍照，不吝分享好身材。（圖／翻攝臉書）

▲▼台南酒店妹「撞死人肇逃」救護車上囂張滑手機。（圖／翻攝臉書）

▲▼冷靜撥髮畫面曝，酒店妹「撞死人肇逃」救護車上囂張滑手機。（圖／東森新聞）

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