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醉男變車神！他自撞分隔島　左前輪磨到剩鋁圈還能開數百公尺

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▲▼休旅車酒駕自撞中央分隔島，遭依公共危險罪嫌送辦。（圖／民眾提供）

▲休旅車酒駕自撞中央分隔島，駕駛幸運無傷。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

陳姓男子12日凌晨酒後開休旅車行經北區崇德路上，疑似天雨視線不佳加上酒精作祟，竟撞上中央分隔島，還往前開數百公尺，左前輪整個磨掉只剩鋁圈，後方一輛計程車全程目擊。警方酒測發現陳男酒測值超標，警詢後依公共危險罪嫌將他送辦。

第二警分局今天凌晨2點多獲報，北區崇德路上有一輛白色休旅車撞上中央分隔島，警方獲報到場，發現車上駕駛47歲陳姓男子未受傷，但身上有濃濃酒味。該車車輪左前方車輪胎已不見，只剩下鋁圈，看似之前還有「撞」況。

▲▼休旅車酒駕自撞中央分隔島，遭依公共危險罪嫌送辦。（圖／民眾提供）

▲▼休旅車撞上中央分隔島後竟然繼續往前開數百公尺才停下。（圖／民眾提供）

▲▼休旅車酒駕自撞中央分隔島，遭依公共危險罪嫌送辦。（圖／民眾提供）

目擊的計程車司機向警方表示，他當時開在白色休旅車後方，感覺他行車不穩，經過路口後，走在內線的休旅車就往左撞上中央分隔島。只見左前輪胎破掉的休旅車竟沒停下，繼續往前開，沿途頻發出「唧唧唧」的金屬摩擦聲，開了數百公尺後才停下。

警方現場實施酒測，發現陳男已明顯超過標準值甚多，研判他應該是酒後加上下雨視線不佳，失控撞上分隔島。該車車頭嚴重毀損，連機油都漏出，撞擊力道不小。警方表示，陳男已觸犯公共危險罪，警詢後將依法送辦。

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