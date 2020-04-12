撞死人還打卡「搞一個大陣仗」！台南酒店妹送醫後醒了：我怎麼會在這裡

記者洪正達、莊智勝／台南報導

為防堵新冠肺炎疫情擴散，中央流行疫情指揮中心9日宣布全國酒店、舞廳暫停營業，但台南市一名官姓酒店妹仍持續私下接桌，11日清晨更酒後駕駛白色自小客車撞死50多歲的婦人。警方表示，官女酒測值逾0.5，明顯超標，且她肇事後神智不清，在醫院醒轉後還頻問「我怎麼在這？」對自己撞到人的過程毫無印象。

▲官女11日凌晨酒後駕駛白色馬三撞死婦人。（圖／記者洪正達翻攝）



據悉，在酒店、舞廳停業後，官女為避免斷炊，仍持續化濃妝、穿小禮服接私桌陪酒；11日清晨4時許，官女酒後駕駛白色馬三沿著中西區海安路一段由南往北行駛，行經尊王路口時，官女迷迷糊糊撞上前方機車道一名年約50歲的婦人。隨後官女並未下車查看，仍踩下油門持續前進450公尺。

監視器畫面拍下，官女駕車右轉時失控撞上轉角店家，接著她還倒車駛回路口，若無其事轉彎離開，沿途還撞上路旁電桿，最後右側車輪飛出，才終於在友愛市場附近停下。

▲監視器畫面拍下，官女清晨沿著海安路一段高速行駛。（圖／記者洪正達翻攝）

遭撞的婦人因傷勢相當嚴重，經送醫搶救後仍宣告不治；而官女則是僅受到輕傷，但她疑似飲酒、吸毒，因此意識模糊不清，經送往醫院抽血後，酒測值明顯逾0.5明顯超標。

雖然官女送過程中翹腳滑手機，還在臉書上打卡「搞一個大陣仗」；但據警方描述，官女就醫後記憶疑似出現斷片，還驚訝地頻頻詢問「這裡是哪裡？我怎麼會在這裡？」對於自己發生車禍、撞死人一事供稱「完全不知情」。警方指出，目前已經掌握死者身分、以及現場周邊監視器畫面，而官女是否吸毒、以及確切肇事原因為何，仍還有待深入調查釐清。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▼官女過彎時失控開上人行道，撞毀人行道阻車柱以及路旁店家。（圖／記者洪正達翻攝）