半裸男持西瓜刀闖火鍋店亂揮…警壓制猝死　父親慟：壓到沒呼吸

記者邱中岳／台北報導

新北市1名名男子10日上午持西瓜刀到一間火鍋店揮舞，但經警方到場壓制後，他卻因不明原因當場失去生命跡象，經送醫搶救後仍是不幸宣告不治，死者父親則表示，壓在那邊10幾分鐘，壓到連動都不動才放手，且耳鼻都流血。

▲汐止21歲男持西瓜刀大鬧火鍋店，警方壓制後卻突然失去呼吸心跳送醫不治。（圖／記者邱中岳翻攝）

10日上午11時許，21歲的陳男赤裸上身、僅著一件內褲，就持刀跑到一間火鍋店揮舞，更是擅自闖入店內廚房拿走打蛋器，行徑相當詭異，之後走出店外時更是直接摔倒在人行道旁的花圃，警蕭獲報後趕緊前往處理。

但警方、救護員到場後發現，陳男的狀態不穩倒臥花圃喃喃自語，警方擔心有傷人、自傷之虞，2名員警上前將他壓制，而當時1名員警用手壓住陳男腿部、另一名用手壓住陳男背部，由消防員協助綁上束帶。

但當警方要將陳男送上擔架之時，陳男的弟弟卻發現陳男失去生命跡象，雖然當下已有緊急進行急救措施，但經送醫搶救後仍是不幸宣告不治。

▲家屬出面控訴男子很健康，不可能因為早上做了這種事情後就死掉。（圖／記者邱中岳翻攝）

家屬獲悉後情緒相當激動，質疑警方執法過當，才會導致陳男死亡，陳男父親則出面痛斥，「孩子突然抓狂也不知道原因，但是身體健康，不可能因為這樣死掉」。

另外父親激動表示，把人壓在那邊10幾分鐘，且壓著不放，直到連動都不動時才放手，且兒子耳朵、口鼻都流血，認為這樣的死亡原因相當不尋常。

警方也表示，，家屬不滿控訴壓制時間過長，且動作朝喉部壓制，根本就是執法過當，但警方則澄清，當時壓制部位為腿部以及背部，並未違反執法規定，而至於詳細死因等仍有待檢察官進一步相驗。

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