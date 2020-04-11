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《華郵》：台灣網友用餃子、珍奶照片「攻擊」譚德塞

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▲「這記攻擊來自台灣」（#ThisAttackComesFromTaiwan）。（圖／翻攝推特）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓10日專電

世衛秘書長譚德塞日前指控，台灣對他進行超過3個月的人身攻擊。台灣網友紛紛在推特上以美食、美景照幽默回擊，並標示「這記攻擊來自台灣」，現象引起華盛頓郵報關注及報導。

2019冠狀病毒疾病在全球奪走近10萬條人命，世界衛生組織（WHO）初期防疫反應飽受批評。WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8日除了譴責美國將疫情政治化，也指控台灣及外交部對他展開超過3個月的人身攻擊。

言論一出，眾多台灣網友選擇以幽默方式回應，爭相在推特（Twitter）上傳台灣美食、美景照片，並標記關鍵字「這記攻擊來自台灣」（#ThisAttackComesFromTaiwan）來反諷譚德塞的指控。

▲▼台網友以美食照「攻擊」譚德塞 登上華郵版面。（圖／翻攝華盛頓郵報）

▲台網友以美食照「攻擊」譚德塞 登上華郵版面。（圖／翻攝華盛頓郵報）

「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天凌晨以即時新聞方式報導這一現象。報導指出，面對譚德塞指控，台灣民眾選擇以「典型台灣方式」來反駁，紛紛在推特上分享能夠代表台灣知名美食文化及自然美景的照片。

報導舉例，有推特用戶上傳4種台灣受歡迎美食，包括牛肉麵、珍珠奶茶、芒果剉冰及炸雞排；外交部長吳釗燮近日推文分享台灣捐贈口罩抵達目的地照片時，也特別標註「這記攻擊來自台灣」。

報導表示，由於中國反對，台灣被排除在WHO等國際組織外，但卻在這次疫情中一躍成為外界研究對象。報導指出，台灣與中國間雖有密集交通往來，但透過嚴格隔離措施及不間斷篩檢工作，台灣2019冠狀病毒疾病感染率是全球數一數二低的地方。

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