爆料館長7前科！退役上校輸了　法官判「賠30萬」連續道歉15天

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爆料館長有7前科！退役上校李天鐸輸了　要賠30萬、連續道歉15天

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▲▼手搖飲之亂！　館長怒了霸氣宣布「1年內開飲料店」／後續（圖／翻攝自館長YouTube）

▲退役上校李天鐸一審輸了，被判要賠30萬、連續道歉15天。（圖／翻攝自館長YouTube）

記者趙蔡州／綜合報導

國安局退役上校李天鐸2019年5月在臉書爆料，「館長」陳之漢有毒品、竊盗、賭博、恐嚇與其他等7項前科，氣得館長提告求償50萬元，並要求公開道歉。士林地方法院7日審結，判處李天鐸應賠償30萬元，並於臉書公開道歉15天，全案仍可上訴。

「館長」陳之漢2019年5月參加《莒光園地》拍攝，剛好遇上總統蔡英文突襲探班。李天鐸事後在臉書粉絲團「李天鐸軍事論壇」抨擊此事，並爆料「陳之漢什麼人，擁有毒品、竊盜、賭博、恐嚇、傷害、搶奪、共同強制，7項前科的網紅」、「他和總統一起，上莒光日接受表揚，蔡英文真的是瘋了嗎。」

消息曝光後，館長氣得到警局申請「良民證」，內容顯示他「在台灣地區查無犯罪紀錄」打臉爆料，但李天鐸卻沒有因此道歉刪文，反而繼續在個人粉絲專頁攻擊他，還強調「前科爆料是引述網路消息，他（李天鐸）沒有查證及法律責任問題」，讓他決定提告求償。

▲▼▲蔡英文合體館長。（圖／翻攝自館長臉書）

▲館長參加《莒光園地》遇上總統蔡英文探班。（圖／翻攝自館長臉書）

館長主張，他曾經在海軍陸戰隊服役，參加921震災救援任務，退役後為了推廣運動與武術，找人合資開設健身俱樂部，平常熱心公益不遺餘力，如今李天鐸不實言論，使社會大眾誤解他的為人，嚴重損害他的個人形象，要求李賠償50萬元並公開道歉15天。

李天鐸開庭時坦承，自己誤信網路謠言、未經查證散播不實訊息，願意賠償館長10萬元，並願意刊登相關的道歉啟事。

士林地院法官表示，李天鐸未經查證就發表相關文章，經陳之漢澄清後仍繼續攻擊，已足使閱聽人對陳之漢產生負面評價、誤認其有多項犯罪前科，確實已侵害陳之漢的名譽權，審酌後判處李天鐸應賠償30萬元，並於臉書粉絲團向陳之漢道歉連續15天，全案仍可上訴。

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