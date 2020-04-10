快戒菸！　男性更易感染新冠肺炎...吸煙者「重症比例高」加速惡化

▲吸菸有害身體健康。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎疫情持續擴大，最新研究發現，男性感染比例較高，除此之外新冠肺炎患者中，吸煙男性患者重症比例明顯高於非吸煙男性患者，代表吸菸可能會加速病情惡化。WHO總幹事譚德賽曾呼籲，最好戒菸抵禦新冠肺炎。

根據人民日報海外版10日刊登，鍾南山院士團隊的科研論文《 2019年中國新型冠狀病毒感染的臨床特點》中，對1099例新冠肺炎確診患者的臨床特徵進行了回顧性分析。

著名控煙專家、新探健康發展研究中心原主任王克安解釋，其中137位吸煙患者中，重症人數為29人，重症比為21.2%；927位非吸煙患者中，重症人數為134人，重症比為14.5%，從研究數據可以輕易看出，吸煙者的重症比例更高。

美國學者日前在國際醫學期刊《柳葉刀—呼吸病學》發表的《新冠肺炎患者的性別差異和吸煙傾向》中，也認為感染新冠肺炎的男性比例更高，且男性吸煙者更易發展為嚴重肺炎，死亡率更高。

除了最近備受關注的新冠肺炎，吸煙更常見的危害是會引起肺癌、支氣管炎、慢阻肺等呼吸疾病，以及導致高血壓、糖尿病、冠心病等慢性疾病。大陸一項納入21563名居民的流行病學調查顯示，在吸煙人群中，高血壓、冠心病和腦卒中患病率分別為32.56%、3.04%和0.25%，不吸煙人群心血管疾病患病率明顯低於吸煙人群。



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