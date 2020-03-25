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花媽勸說居家檢疫者　趴趴走最重罰100萬

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▲▼ 陳菊防疫圖。（圖／翻攝陳菊臉書）
▲ 陳菊防疫圖。（圖／翻攝陳菊臉書）
記者蘇晏男／台北報導

行政院長蘇貞昌繼「一粒卡臣」防疫圖之後，再用同樣幽默方式，以「洋娃娃」版強調「居家隔離者若外出趴趴走，被抓到會開罰100萬」，依舊深獲網友喜愛。對此總統府秘書長陳菊也推出「花媽」版防疫圖，透過親和力十足的形象，重申防疫規定，還幽默地舉牌說「乖」，要民眾聽花媽的話。

陳菊24日在臉書貼出「花媽」版防疫圖，強調依規定必須居家隔離、檢疫的人，一定要乖乖待在家裡，千萬不可外出千趴趴走；違反檢疫規定，最高開罰100萬、取消防疫補償金。

陳菊表示，防疫進入關鍵期，「親愛的鄉親朋友，大家務必一起配合防疫規定，保護自己愛護家人，更是守護全體民眾的健康」。她還說，「＃防疫不分你我他」、「＃謝謝大家配合檢疫措施」、「＃聽花媽的話」。

網友看到後紛紛留言，「辛苦了，花媽」、「和花媽一起戰勝肺炎」、「花媽真棒，台灣有您真好 」；不過也有人提到，「出國旅遊回國還可領補助，沒有道理啊」。

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