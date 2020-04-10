成人搶購兒童口罩？家長怨「跑5家買不到」陳時中揭開原因

▲陳時中分析買不到小孩口罩的可能原因。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者林育綾／台北報導

口罩放寬購買量上路第2天，9日起更不限成人或兒童健保卡都可以互買，有家長發現開始有人搶購小孩口罩，抱怨甚至跑4、5家藥局都買不到，中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官今（10）日回應，可能由於兒童口罩有不同大小、型號，有些人買到的不適用臉型，目前已在研議如何在購買時就能辨識，地圖也將分類，但需要一些時間。

口罩新制上路，14天可以購買成人口罩9片或小孩口罩10片，且9日起不限成人或兒童健保卡都可以互買，今（10）日在中央流行疫情指揮中心有媒體提到，有家長發現開始有人搶購小孩口罩，甚至抱怨跑4、5家藥局都買不到，針對此情況將如何改善？

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指揮官陳時中回應，這2天新制會產生什麼變化，還要再觀察，不過從以往來講，小孩口罩大約最低銷售量不到46%，最高7成多，各藥局存放小孩口罩量非常多，後來才有些停止配送，只要超過一定的量，足夠時就停止。

陳時中補充，昨（9）日也有人提相同問題，有一個原因是，小孩口罩有各種不同形式大小、型號不同，有人可能臉屬於比較大，卻買到比較小的口罩而不適用，有些臉小卻買到中的而不適用，昨日已說過會再研議，看如何讓大家在購買的時候就能辨識。另外在口罩地圖裡也做出分類，只是這要一點時間，目前地圖裡只分大人跟小孩2類，未來會再做更詳細的區分。