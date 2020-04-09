遏制海上力量！美退役軍官：發私掠許可證　對付中國龐大商船

▲美國海軍羅斯福號航母戰鬥群。（圖／取自USPACFLT網站，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

「美國政府應該簽署私掠船授權委任書，以對抗中國得海上力量。」美國海軍研究所近日刊登一篇文章指出，截止到2018年，中國在全球商船隊中有2112艘船，而香港又有2185艘，再加上約2500艘龐大的遠洋漁船隊，與美國的246艘商船隊相比，造成了嚴重的不對稱，因此私掠船對中國經濟以及政權造成的威脅可以為美國提供重要的戰時優勢。

這篇題為「Unleash the Privateers（釋放私有者）」的文章，是由美國海軍退役上校馬克·坎西安（Mark Cancian）與美國戰略與國際研究中心研究員布蘭登·施瓦茨（Brandon Schwartz）擔任作者。

他們首先指出，中國的「一帶一路」策略提高了在世界的影響力，但同時也造成了不小的脆弱性，因為必須保護這些投資。過去15年來，在中國海運出口的推動下，經濟翻了一番，而且目前中國國內GDP的38%來自於各種海外貿易，呼籲美國政府必須好好利用這點。

截止2018年，中國在全球商船隊中擁有2112艘船，而香港又有2185艘，此外，中國還擁有龐大的遠洋漁船隊，初步估計有2500艘以上，這都是為了其出口拉動型經濟所建造的。文章認為，相比美國的246艘商船隊，這種不對稱的脆弱性反而使美國獲得了一個重要的戰略優勢。

文章建議，美國政府可以對大量的私人防務承包商發放「私掠許可證」，在海上襲擊中國的商船隊，畢竟私掠船人員無需全副武裝，因為他們攻擊的商船隻裝備輕武器（或無武裝），他們可以選擇相對脆弱的目標，或與其他私掠船合作行動。由於目標是捕獲船隻和貨物，因此船長也會避免船隻被擊沉，而可能說服船員投降。這樣就可以把美國海軍艦隊分散出來對抗解放軍海軍。

文章提到，私掠船的概念使海軍戰略家感到不舒服，因為它是一種戰爭方法，與1815年以來美國海軍的作戰方式不符。沒有現代的使用經驗，對法律基礎和國際輿論也存在合理的擔憂。但是，戰略家不能因為超常規的思維會使他們感到不舒服，而否定採取超常規的思維來面對日益嚴峻的中國挑戰，然後再轉向傳統解決方案。

「由於戰略形勢是新的，我們的思維也必須是新的。」文章最後強調，在戰時，私掠船很有可能摧毀中國經濟及其政權穩定所依賴的海洋產業，美國則僅用這一手段就可以增強威懾力，從而對中國進行威脅遏制，就能阻止戰爭的發生。

不過，貼文一出，不少網友認為一點也不實際，留言表示「你一定在跟我開玩笑吧，這大概是愚人節專刊吧！這項戰略在18世紀可能還能使用，但現在我可不覺得值得鼓勵」、「我看到這愚蠢的文章時下巴都掉了」、「我的天啊，這絕對是我們不需要的戰略」。

▲美國退役軍官建議政府簽署私掠船授權委任書，以對抗中國的海上力量。（圖／翻攝美國海軍研究所）



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