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郝柏村下葬國軍五指山公墓　郝龍斌手持白色大十字架悲戚告別

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▲▼前行政院長郝柏村10日下葬國軍五指山公墓（圖／讀者提供）

▲前行政院長郝柏村10日下葬國軍五指山公墓。（圖／讀者提供，未經授權請勿任意翻攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長郝柏村3月30日享101歲嵩壽辭世，今10日上午出殯，安葬五指山國軍示範公墓特勳區，軍方也循一級上將軍體送別，送行隊伍經過國防部、空軍司令部等，沿途更有儀隊致敬。長子郝龍斌在隊伍中，身著黑色長袍、手持大型白色十字架，上面由白色蘭花裝飾，在送別郝柏村過程中表情嚴肅，但仍可從他的眼神中感受到悲痛的情緒。

根據《聯合報》報導，郝柏村10日上午出殯，在五指山的國軍示範公墓特勳區安葬，軍方也循一級上將軍體送別，送行隊伍經過國防部、空軍司令部等，沿途更有儀隊致敬，在軍方所舉辦的儀式中，除了軍禮，也有基督教告別式。

郝柏村病逝後，其子郝龍斌曾表示，父親臨終前一再交代，希望在離開以後，每個人用自己的方式懷念他，不希望有任何弔唁，「尤其現在疫情很嚴重，也不會發訃文、不會有公開儀式，在適當時候等疫情過後，會有追思活動來讓所有好友懷念他」。

郝龍斌對於父親郝柏村今日的喪禮相當低調，雖然有相當多的友人表達關切，但他還是決定依照郝柏村的遺願，沒有讓過多的友人參與。據透露，今天從家中出發到五指山國軍公墓，陪伴郝龍斌的主要就是他的家人。

在喪禮的過程中，郝龍斌身著黑色長袍，手持大型白色十字架，上面由白色蘭花裝飾，在送別郝柏村過程中，郝龍斌表情嚴肅，但仍可從他的眼神中感受到悲痛的情緒。

郝柏村於3月30日下午2時47分，因中風引發器官衰竭，病逝於台北內湖三軍總醫院，據悉郝柏村去年4月中風後，左手左腳有點行動不便，不過狀況穩定。郝柏村一生戎馬，除行政院長的經例外，年輕時參與過八年抗戰、金門823砲戰等，後來也擔任過陸軍總司令及參謀總長。

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