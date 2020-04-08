基進黨批郝柏村「月領21萬退休俸反民主」：難接受這份褒揚令

▲台灣基進黨臉書發文 。（圖／翻攝台灣基進黨臉書）

記者蘇晏男／台北報導

前行政院長郝柏村上月30日病逝，享嵩壽101歲，對於是否頒布褒揚令，總統蔡英文表示，郝對國家貢獻很大，「褒揚令是理所當然的」。對此，台灣基進黨7日在臉書表示，郝柏村時常在公開場合發表反對民主、崇尚威權的言論，對台灣人來說他代表威權，且忽視人民意志、不斷親中，「實在很難接受這份褒揚令」。

基進黨提到，依據1986年制定的《褒揚條例》第一條載明的宗旨：「為褒揚國民立德、立功、立言，貢獻國家，激勵當世，垂之史冊，昭示來茲，特制定本條例」，郝柏村真的能夠領取褒揚令，「然而這些所謂的『貢獻』卻與現今台灣人的經驗有所不同，甚至頒發對象還可能是反民主的象徵」。

基進黨指出，郝柏村時常在公開場合發表反對民主、崇尚威權的言論，及不斷替過去獨裁者辯護，甚至曾認為228事件的死傷人數僅數百人，並無造成過大傷害、白色恐怖則是當初為了保衛台灣的必要手段；在晚年時，又不斷向中共靠攏，將個人的統一意識強押於台灣人民。基進黨痛批，「此同時每月領取由台灣人納稅而來的21萬的退休俸」。

基進黨表示，「別忘了轉型正義還要除垢」，郝柏村種種言論代表威權統治者的思維以及決策模式，在解嚴30年的今天，國家仍沒有完善的法律，將過去的官僚體系做出替換以及改變，許多這樣的人至今還是跟郝柏村一樣由人民奉養，甚至擔任重要職務，「但是沒有辦法進行人員的清查，並且重新評估其職位或是退休俸的適當性」。

基進黨呼籲，政府現在急需訂定相關除垢法案，除進行事實真相的調查，更能夠重新拾回公共制度，包含司法、警察、軍隊的信任，同時讓轉型正義落實在公家單位中。

基進黨還說，「有人會親切稱呼他為『郝伯伯』，卻也有人無法認同褒揚令頒給這位『威權打手』，郝柏村絕對不會是最後一個被讚揚的威權代表」，只要台灣轉型正義裡的除垢工程不被落實，還會有千千萬萬個郝柏村，「在這個民主社會中領著高額的退休金、死後被大家讚揚，與威權共同被世人淡忘」。