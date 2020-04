「海山鷹」教練機助攻　解放軍海軍培訓300米彈射起飛能力

▲JL-9是以殲教-7為基礎設計的高級教練機。(圖/翻攝自中國航空工業公司官網)

記者楊庭蒝/綜合報導

大陸的中航貴州飛機有限公司(AVIC)改裝了JL-9(山鷹)戰鬥機,用以培訓解放軍海軍正在建造的003型航空母艦的飛行員。雖然往年解放軍海軍都會從空軍抽調飛行員,但自2017年卻開始轉為自行訓練,由於缺乏教練機培訓,也讓訓練進度大為落後,只能依靠模擬設備訓練。

003型航空母艦是大陸第2型國產航空母艦,採用彈射起飛作為艦載機的動力來源,而在不及300公尺的甲板上進行短場起降需要經過一定的訓練,解放軍海軍為此苦惱很久。為此中航貴州飛機有限公司才會為海軍改制「海山鷹」的計畫。

中航貴州飛機有限公司在6日表示,海山鷹已經交付海軍進行訓練,為航母飛行員的培訓計畫做出了巨大的貢獻。

