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「海山鷹」教練機助攻　解放軍海軍培訓300米彈射起飛能力

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▲▼「山鷹」(FTC-2000)。（圖／翻攝自中國航空工業公司官網）

▲JL-9是以殲教-7為基礎設計的高級教練機。（圖／翻攝自中國航空工業公司官網）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸的中航貴州飛機有限公司（AVIC）改裝了JL-9（山鷹）戰鬥機，用以培訓解放軍海軍正在建造的003型航空母艦的飛行員。雖然往年解放軍海軍都會從空軍抽調飛行員，但自2017年卻開始轉為自行訓練，由於缺乏教練機培訓，也讓訓練進度大為落後，只能依靠模擬設備訓練。

003型航空母艦是大陸第2型國產航空母艦，採用彈射起飛作為艦載機的動力來源，而在不及300公尺的甲板上進行短場起降需要經過一定的訓練，解放軍海軍為此苦惱很久。為此中航貴州飛機有限公司才會為海軍改制「海山鷹」的計畫。

中航貴州飛機有限公司在6日表示，海山鷹已經交付海軍進行訓練，為航母飛行員的培訓計畫做出了巨大的貢獻。

根據 Navy Recognition 報導，教練-9採用數位化的駕駛艙，座艙配有3個XPS-2多功能顯示器、抬頭顯示器，雷達警告接收器和電子飛行儀表系統，並搭載慣性導航系統、全球定位系統和空中數據電腦。

解放軍海軍曾計畫改造第一代艦載機殲-15作為訓練機，但由於造價高達4億人民幣（約台幣18億元），且搭載許多精密設備及武器，與教練機的用途不一致。而山鷹的造價只需6千萬人民幣（約台幣3億元），相比之下過於懸殊，為了經費考量才做出這個選擇。

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