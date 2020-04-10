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不受疫情影響！我國畜產品推向國際　新加坡放行台灣4家業者出口肉品

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▲超市,購物,超商,超級市場,食材。（圖／unsplash）

▲新加坡食品局核准我國4家業者出口加工肉品。（示意圖／unsplash）

記者崔至雲／台北報導

農委會防檢局今（10日）指出，近日由新加坡傳來好消息，該國食品局核准我國新增4家業者出口加工肉品，目前我國共有15家畜禽肉及蛋製品業者獲該國食品局核准輸出，這是政府機關及民間業者齊心合作的成功案例，再次將我國畜產品推向國際舞台。

防檢局說明，依新加坡食品局規範，業者若欲輸銷加工肉品或罐頭製品至該國，需填復申請資料，並由農委會防檢局、衛福部食藥署及相關機關審查文件及實地查核確認符合新加坡規定後送該國食品局審核，而該國食品局也會派員來台實地查核，檢疫檢驗合格後才可以輸銷該國。

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防檢局提到，這次獲星方核准設施共計4家，其中2家（嘉一香食品股份有限公司及維力食品工業股份有限公司）為新申請食品加工廠，另2家（奇美食品股份有限公司及統一企業股份有限公司）為103年油品事件暫停輸出的食品加工廠。

▲超市,購物,超商,超級市場,食材。（圖／unsplash）

▲防檢局指出，目前已促成相關豬肉加工產品將於新加坡超市進行試賣，後續也將針對我獲准輸星之豬肉產品，積極推動媒合採購。（示意圖／unsplash）

防檢局說，在農委會、衛福部、駐新加坡代表處經濟組等政府單位及業者的密切合作下，值此新冠病毒疫情肆虐低迷氣氛中繳出亮眼成績單，成功拓展外銷市場。至於罐頭產品部份，星方亦同意採預核清單制度（prelisting），由我國主管機關提出有意輸銷業者名單，供該局進行准入事宜，免除事先實地查核程序。我方後續將調查有意出口至星國之豬肉、禽肉及蛋類之加工罐頭業者名單，共同推動我國優質禽畜肉加工產品拓銷海外市場。

防檢局強調，為加速促成前述核准產品成功打入新加坡市場，農委會去年已輔導台灣優良農產品發展協會與新加坡HAO　mart超市合作設置「台灣農產食品專區」，並簽署台灣豬肉採購合作備忘錄，目前已促成相關豬肉加工產品將於該超市進行試賣，後續也將針對我獲准輸星之豬肉產品，積極推動媒合採購，讓新加坡民眾也能品嘗道地臺灣美食。

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