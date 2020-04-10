「五一連假想照放嗎」吸話題！一票人秒喊放　狂勸上班也危險：寧願在家睡

▲原PO發問，想照常放假還是取消51連假去上班。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，民眾平時都待在家，日前清明連假卻有不少人外出遊玩解悶，人潮湧現讓人擔憂成為防疫破口，接下來的51連假也成為話題。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「5／1你想照常放假還取消？」直問「大家希望正常放假嗎？說不定取消還是一堆人請假不上班，就跟補班一樣。」

這位網友文中表示，「最近新聞有在說看大家防疫乖不乖，可能會取消或延後5／1的勞動節」，好奇問其他人會希望正常放假嗎，「說不定取消還是一堆人請假不上班，就跟補班一樣。」

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貼文內容引發話題，大部分的人表示還是想放假，「當然是放假啊！我寧願在家睡到死」、「當然是放假在家當馬鈴薯」、「我想放假～～～待在家裡」、「放假在家耍廢追劇」、「六日不也是放假，這什麼問題？就多1天而已」、「跟你說啦！會出去玩的就算5/1沒放，5/2一樣會出去玩」、「當然是放假，改成特休要協調放假也很麻煩。」

▲大部分的人都寧願放假待在家。（示意圖／Pixabay）

還有網友認為就算上班也不一定能心安，還不如放假，「放假啊！難道上班就不是群聚喔」、「放假在家啊！重點是避免去人多的地方跟接觸機會吧？去上班難道人就少了嗎？密閉空間有比較好嗎」、「5/1取消放假的一定是頭殼壞了，上班會比較安全嗎」、「放假，上班白癡更多風險更高，不如在家補眠增強抵抗力。」

不過也有人支持取消，或有其他建議，「應該取消，台灣人一放假哪忍得住不亂跑」、「當小主管後就不太喜歡放假了，改成責任制= =」、「可以把假期延後吧？或許等疫情好一點補放假」、「取消，變成一般年休自由請」、「公務員不能休，放不放都一樣」、「取消放假吧！防疫優先、安全第一，我們沒辦法保證是不是有人會到處趴趴走」、「可以放假但全台禁足嗎？好像不賴啊～畢竟很多人真的想休息，但也很多沒公德心的會到處玩。」

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