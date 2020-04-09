連喝2攤撞死高三生！28歲高雄男被判「6年8個月」秒上訴：判太重了啦

▲男子連喝2攤，撞死高三生。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

高雄市前鎮區去年發生一起酒駕撞死人的案件，28歲的林姓男子連續到2家酒店飲酒狂歡，接著開車返家，卻在路上撞死18歲的欒姓少年。法院審理後認為，應該判處林男6年8月的有期徒刑。不過，林男感到不服，認為其他案例都判得比較輕，憑什麼他要被關這麼久，因此提起上訴，全案目前仍在審理中。

這起事件發生在2019年5月5日，林男與朋友在前鎮區連喝兩攤後，獨自駕車離去，卻在行經中山二路時，撞上與朋友外出騎腳踏車的欒姓少年，導致對方倒地不起。不過，林男犯案後，並未停下處理，而是選擇開車逃逸，跑到女友的住處睡覺。

▼28歲男酒駕撞死高三生。（圖／ETtoday資料照）



林男躲藏16小時後，自知法網難逃，5日晚間7點主動投案，不過因為時間過長，酒測值為0。警方訊後依肇逃至死、過失致死等罪將林男移送。

林男審理時認罪，與欒姓少年的家屬以300萬元的金額和解。不過，高雄地院審理後判定，林男涉嫌酒駕致人於死、肇事逃逸等罪，犯罪嫌疑重大，且案發後曾有逃亡躲藏的事實，因此判處6年8月有期徒刑。

不過，根據《聯合新聞網》報導，林男得知刑期，感到相當不滿，認為其他類似的案例都判得比較輕，憑什麼他要被關6年8個月，違反比例原則。不過，法院審理後認定，酒駕造成傷亡的事件頻傳，社會輿論常常覺得「判太輕」，因此沒有採納林男的說法。

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▼林男認為，跟其他人比起來，他被判得太重了。（圖／ETtoday資料照）

