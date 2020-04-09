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金芭黎台商持續驗出「弱陽性」　張上淳：三採陰才出院原則不變

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▲中央流行疫情指揮中心記者會，張上淳。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲中央流行疫情指揮中心召集人張上淳。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

高雄市左營區50多歲台商確診武漢肺炎，入住負壓隔離病房2個月的他，病毒仍持續呈現陽性。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳證實，該名台商確是住院最久的個案，與他類似的個案，上週也驗出3次陰性解隔離。但目前專家決議沒有改變，還是要驗出3次陰性，才能解除隔離。

高雄市左營區一名50多歲男性台商在1月21日從武漢返台後，出現發燒及上呼吸道症狀，不過他卻隱瞞旅遊史，還到處趴趴走，甚至跑到金芭黎舞廳，之後不但確診還被高雄市衛生局依法開罰30萬元。這名台商在25日已經繳清罰款，不過收治在負壓隔離病房2個月，病毒持續呈現陽性。

請繼續往下閱讀...

依據《ETtoday新聞雲》掌握消息，這名台商自1月23日入住負壓隔離病房已逾2個月，到目前為止還沒有出院，主要是因為經過反覆採檢，身上的病毒仍呈現陽性反應，必須持續治療，不過病況穩定。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥8日被問到此事回應，患者如果有其他疾病或免疫問題，可能會延長病毒在體內的存活時間，先前流感病患身上，就曾出現類似案例。不過，他也強調，自己並非針對特定案例做回應，至於醫師建議的病毒檢驗法，之後可以在專家會議中提出討論。

張上淳表示，該名台商PCR反應病毒量非常低，是否還具有傳染力，無法清楚證實，從其他個案資料來看，到最後病毒培養，還是有培養不出來的情況，但因為個案住院時間很長，現在已經沒有再做病毒培養，但目前在政策上還是要保持3次採檢陰性，才能解除隔離。而該名個案沒有免疫疾病或癌症，曾經有2次陰性又驗出陽性，最近幾次驗都是「弱陽性」。

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