女官兵扛98公斤砲彈　蔡英文驚訝大讚6個字

▲總統蔡英文9日赴43砲指部視察。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

由於M110A2自走砲班，由全女性組成，且在去年漢光演習時有突出表現。對此，總統蔡英文9日赴43砲指部視察時驚訝表示，女官兵搬運重98公斤砲彈面不改色、扛起重任，讓她大讚6個字「巾幗不讓鬚眉」。

回顧去年漢光演習期間，全女性官兵所組成的M110A2自走砲班有突出的表現。為此，蔡英文上午赴駐地台南的陸軍砲兵第43指揮部視察演練狀況，在致詞時表示，去年漢光演習中，有一組女性官士兵組成的砲兵班，優異的表現受到國人一致稱讚，真的是「巾幗不讓鬚眉」。

蔡英文說，她今天到43砲指部砲1營，除了代表國人感謝對國家安全的付出外，就是要特別看看這個女性砲兵班。

蔡英文表示，她看完M110A2自走砲操演後，發現女性官士兵面對高強度的操演，搬運重達98公斤重的砲彈都能面不改色、扛起重任，實在是非常不簡單。

蔡英文說，向她簡報的連長黃褀文，從小就立志要從軍，更以陸軍官校電機系第一名、全校第三名的成績畢業，表現向國人證明不分性別都能保護國家，且一樣優秀。

對於國防改革，蔡英文表示，無論國機國造、國艦國造，或是個人裝備提升，以及改善生活品質的興安專案，她一定說到做到；而砲1營原始的駐地營區，今年一月已動工改建，預計2022年5月初就能完工，到時候就會有更好的營區環境。



