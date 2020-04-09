屏東縣資源回收率首破5成　奪銀質獎獎勵金百萬元

▲屏東縣資源回收率突破5成，獲環保署頒發銀質獎 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

環保署日前公布全國2019年機關資源回收績效，屏東縣資源回收率提升為50.21%，創歷年新高，每人每日垃圾清運量則降至1.23公斤，奪下縣（市）政府組銀質獎，獲得團體獎勵金100萬元。萬巒鄉、潮州鎮及屏東市亦得到鄉鎮市優等獎及團體獎勵金各20萬元。

▲▼稽核、資源回收。

環保局顏幸苑局長表示，屏東縣資源回收率由2018年44.49%提升至50.21%，首度突破50%大關，每人每日垃圾清運量也由1.27公斤下降至1.23公斤，一掃前幾年資源回收率敬陪全國末座之陰霾。

屏東縣去年配合環保署積極推動各項資源回收政策，包括「村里資源回收站」、「循環經濟資收大軍」及「資收關懷」等計畫，結合地方資源照顧弱勢，執行成效卓著。

為了進一步提高資收率，環保局除定期邀集33鄉鎮市公所召開檢討會及積極宣導民眾配合資源回收外，更加強焚化廠進廠垃圾落地稽查，嚴格管控要求事業廢棄物及一般生活垃圾分流清運之質與量，避免事業廢棄物混入一般生活垃圾造成資收率降低，並特別針對資源回收率欠佳的鄉鎮市嚴加督導，由顏局長率同仁拜訪鄉鎮市長，請地方首長鼎力支持本縣資收政策，為屏東縣資源回收績效共同打拚。

環保局今年將持續創新進化，期待再創佳績，以「源頭減廢、資源循環」為目標，期盼屏東縣鄉親養成減少使用各類一次性產品的習慣，以有效降低本縣垃圾清運量，並落實垃圾資源分類回收，共同攜手創造屏東好山好水好生活環境。

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