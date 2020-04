電玩成癮者「20年後樣貌」曝！駝背、凸肚、手指變形...網嚇：根本外星人

▲網路成癮已成時下流行的「文明病」。(圖/翻攝自pixabay)

實習記者崔子柔/綜合報導

近來遊戲開發商不僅加強電玩的視聽效果,也調整遊戲的幕後操作,使得遊戲愛好者更加沉迷其中。最近數據公司「OnlineCasino.ca」即針對電玩對人體影響進行研究,並模擬出成癮者20年後的模樣,「駝背、大凸肚」恐怖的外觀就像鐘樓怪人,嚇壞一票網友。

綜合外媒報導,據專家研究顯示,因疫情自我隔離使得玩家ON在線上的時間增長了19%。加拿大網站「OnlineCasino.ca」對此則做了一項實驗,針對電玩成癮者,模擬他們在20年後的人型,並將他命名為「麥可(Michael)」。

麥克的皮膚看上去非常蒼白,因為熬夜及長時間盯著螢幕,有著濃重的黑眼圈及一雙布滿血絲的眼睛;過度使用鍵盤、滑鼠的手也已經潰瘍至變形,且長期坐姿不良、久坐又缺乏運動,導致嚴重的駝背、腹凸,腳踝也腫脹得難以正常行走,更可怕的是,因長時間配戴耳機,麥可頭頂中間竟呈現凹陷狀態,模樣十分嚇人。

