30年來首見…抬頭「整座喜馬拉雅山」超清晰　網激動喊：還能看見星星

記者張方瑀/綜合報導

印度總理莫迪(Narendra Modi)為了防堵新冠肺炎疫情,宣布採取21天的封閉措施。儘管這項措施讓幾乎所有工廠停工、數百萬人被迫失業,卻也讓印度的空氣品質獲得前所未有的改善,就連住在旁遮普省的居民,都能直接抬頭看見整座喜馬拉雅山,這也是該地30年來首次見到的奇景。

綜合外媒報導,印度旁遮普省(Punjab)賈朗達爾市(Jalandhar)的居民,最近幾日只要一抬頭,就能看到過去30年來從未見過的景象,巨大高聳的喜馬拉雅山,清晰地映入眼簾。居民們紛紛在社群網站上曬出各種照片,只見整座喜馬拉雅山脈從雲層中微微探出,就連山頂上的白雪也都清楚可見。

賈朗達爾市距離喜馬拉雅山達201公里,根據IQAir空污探測數據顯示,在印度封鎖的21天中,平均空氣質量從115下降到75。在此之前,印度的空污指數是全球標準的5倍。

印度網友在推特上發出喜馬拉雅山的照片,並表示,「從我們的屋頂上,我們可以清楚地看到白雪覆蓋的山脈,不僅如此,夜晚還能看到星星」、「我從來沒見過這樣的事情」、「我從來沒有想過自己會經歷一個如此乾淨的世界」。

The same mountains from my home #Nozoom pic.twitter.com/4zHwyoMp4R